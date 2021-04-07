Главная женщина российской политики

Сегодня у спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко День Рождения. The Sankt-Peterburg Post решил вспомнить основные вехи карьеры главной женщины российской политики, и объяснить, почему её уважают даже недоброжелатели.

В российской политике не так уж мало видных, харизматичных женщин. Но мало кто смог добраться до таких высот, как Валентина Матвиенко. При этом тех, кто лично в сознательном возрасте застал и пережил сразу несколько эпох — от послевоенного Советского Союза, до лихих 90-х и современной России.

За это время проявить и реализовать себя Матвиенко успела в разных ипостасях. В советское время — по линии ВЛКСМ, после распада большой страны — в министерстве иностранных дел уже Российской Федерации, где её карьера развивалась просто невероятно стремительно.

В 1998 году, являясь Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Греции, она была назначена сразу на должность заместителя председателя Правительства РФ. Там она работала под началом Владимира Путина, и уже позже, при его первом президентском сроке.

В 2003 году Путин назначил её своим полпредом в Северо-Западном Федеральном округе. Это говорит о серьезном доверии главы государства к её персоне. Тем же самым назначением он ввел её в состав Совета Безопасности, где женщин до Матвиенко раньше не было.

На той должности она долго не задержалась — люди избрали Матвиенко губернатором Санкт-Петербурга. И она вернулась в город, где много лет работала, училась и жила. В Совете Безопасности она окажется снова лишь в 2011 году, в качестве спикера Совета Федерации. Первой в истории верхней палаты парламента женщиной-спикером.

Но именно работа главой Петербурга стала знаковым этапом её карьеры. Служба по обеспечению и развитию большого города позволила реализовать большой управленческий опыт. Возглавив второй город страны, для многих россиян, а тем более петербуржцев, Матвиенко стала главной женщиной российской политики.

Здесь Матвиенко пригодилось комсомольское прошлое. В Петербурге по той линии она прошла все ступеньки руководящей работы, и работала первым секретарем Красногвардейского райкома партии. Тогда, как и сейчас, это был сложный район, промышленный район, район новостроек. Знания специфики ЖКХ и социальной сферы серьёзно помогли ей на губернаторской позиции.

Не лишние они и сейчас, когда Матвиенко стоит во главе Совета Федерации. Она и там активней других. До 2021 года Матвиенко занимала первое место в рейтинге влияния сенаторов, уступив недавно лишь Олегу Ткачу. Рейтинг высчитывается по КПД — проценту от внесенных сенаторами законопроектов, принятых на голосовании. У Матвиенко этот показатель стабильно высок, и составляет 72%.

Какие качества помогли Матвиенко сделать такую серьёзную карьеру? Как вспоминал её коллега еще по комсомольской работе, ныне президент Петербургского госуниверситета путей сообщения Виктор Лобко, это именно активность, а еще — креативность. Якобы, она очень творческий работник.

Но одна креативность вряд ли помогла бы Матвиенко столько лет оставаться на вершинах российской политики. Здесь нужен и профессионализм, и твердость характера, а где-то и хитрость, чтобы выиграть в суровой аппаратной борьбе. Валентине Ивановне это, несомненно, удаётся.

Поэтому в день её рождения хотим пожелать ей, чтобы так оставалось и впредь. И чтобы во главе угла для неё и других парламентариев всегда стояли исключительно интересы российского народа — наши национальные интересы. В таком случае Матвиенко сможет претендовать на солидное место в российской истории.

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