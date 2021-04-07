В Нигерии боевики освободили из тюрьмы почти 2 тысячи заключенных

Пока доподлинно не известно, кто именно организовал нападение.
Вооруженные пулеметами и гранатометами боевики напали на тюрьму в Нигерии и пытались захватить арсенал оружия, во время штурма сбежали 1 тыс. 844 узника.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным местных властей, штурм тюрьмы в штате Имо начался около двух часов ночи и продолжался два часа.
Вооруженные боевики освободили 1 тыс. 844 заключенных.
В то же время произошли нападения на здания полиции и военных.
Нападавшие приехали в нескольких автомобилях и взорвали административный блок тюрьмы. Они также устроили перестрелку с охраной, используя пулеметы, гранатометы и самодельные взрывные установки.
Охрана тюрьмы помешала нападавшим захватить склад оружия.
Сейчас происходит расследование инцидента. Пока доподлинно не известно, кто организовал это нападение.
Однако полиция обвиняет в нем движение «Восточная сеть безопасности» — военизированное крыло регионального сепаратистского движения.