Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Нигерии боевики освободили из тюрьмы почти 2 тысячи заключенных

07.04.2021

Пока доподлинно не известно, кто именно организовал нападение.

Вооруженные пулеметами и гранатометами боевики напали на тюрьму в Нигерии и пытались захватить арсенал оружия, во время штурма сбежали 1 тыс. 844 узника.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным местных властей, штурм тюрьмы в штате Имо начался около двух часов ночи и продолжался два часа.

Вооруженные боевики освободили 1 тыс. 844 заключенных.

В то же время произошли нападения на здания полиции и военных.

Нападавшие приехали в нескольких автомобилях и взорвали административный блок тюрьмы. Они также устроили перестрелку с охраной, используя пулеметы, гранатометы и самодельные взрывные установки.

Охрана тюрьмы помешала нападавшим захватить склад оружия.

Сейчас происходит расследование инцидента. Пока доподлинно не известно, кто организовал это нападение.

Однако полиция обвиняет в нем движение «Восточная сеть безопасности» — военизированное крыло регионального сепаратистского движения.

Читайте також:   У мережі показали, на що перетворилися палаци Пшонки та Януковича через п'ять років
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *