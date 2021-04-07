«У нее внутренние разрывы органов»: последние данные о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

В конце прошлой недели в Москве произошло ДТП с участием блогера Эдварда Била. Серьезные травмы получила женщина, которая была за рулем Volkswagen.

40-летняя Мария Артемова находится в медицинском учреждении. Адвокат пострадавшей рассказал о ее самочувствии. Как выяснилось, пациентка все еще лежит в реанимации.

«От аппарата ИВЛ ее отключили, но пока она все еще в стабильно тяжелом состоянии. У нее повреждены конечности — открытые переломы ног, а также внутренние разрывы органов. Ее даже нельзя никуда транспортировать. Она находится в состоянии сна (медикаментозного, — прим. «СтарХита».), без сознания. Врачи пока прогнозов не дают. Смотрим, как идет процесс заживления, потому что там еще могут быть проблемы с позвоночником», — заявил юрист.

Мария Артемова

По словам адвоката Артемовой, меру пресечения для Эдварда Била они собираются обжаловать. Сейчас 25-летний водитель, признанный виновным в ДТП, отправлен под домашний арест. Мария и ее муж даже не считаются потерпевшими.

«Непосредственно после процесса адвокаты от имени Била сообщили, что готовы рассмотреть возмещение ущерба. Мы готовы принять помощь, потому что хотим, чтобы Мария восстановила свое здоровье и чтобы компенсировали материальный ущерб. Мы пока не знаем, какие суммы потребуются, да и врачи не знают. Они лишь сказали, что восстановление будет дорогим и длительным», — добавил адвокат.

Место аварии на Садовом кольце

Напомним, что ДТП с участием Эдварда Била произошло в четверг утром. Его иномарку подрезала другая машина, в результате чего он выскочил на встречную полосу и столкнулся с еще несколькими машинами.

До 1 июня блогеру запрещены определенные действия. Бил не сможет пользоваться Интернетом и садиться за руль. Также молодому человеку нельзя выходить из дома с восьми вечера до восьми утра. Сегодня на Эдварда надели GPS-трекер, чтобы отслеживать его перемещения.