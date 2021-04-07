«Восторгаться мужем, как собака — хозяином»: Миро объяснила, почему Собчак и Богомолова ждет развод

Скандальный блогер Лена Миро считает, что журналистка Ксения Собчак «демонстрирует типичное поведение женщины перед разводом».

В своем блоге в ЖЖ Миро назвала ошибки, которые совершают многие женщины, который в скором времени останутся без мужа.

«Женщине, предчувствующей развод, свойственно таскаться за мужем повсюду: и на рыбалку, и на футбол, и в магазин стройматериалов, и даже в Пермь, — написала Миро.

Вторая ошибка, по словам Миро, в том, что журналистка перебарщивает с обработкой своих фотографий в социальных сетях.

«Раньше жена Костика смеялась над женщинами, злоупотребляющими фотошопом. Теперь сама, охваченная дикой неуверенностью в себе, пытается стрясти «лайки» под фотографиями, уфотошопленными до полной неузнаваемости объекта», — утверждает блогерша.

Она отметила, что «нелюбимая и нежеланная женщина пытается создать виртуальную реальность» своей востребованности.

Третья ошибка женщин, которые скоро разведутся, по мнению Миро, это «неуместное оголение частей собственного тела» на публике.

«Четвертая ошибка женщины перед разводом — восторгаться мужем, как собака – хозяином», — подытожила Миро.