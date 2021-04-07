Суд распустил коллегию присяжных по делу об «аргентинском кокаине»

В Москве Дорогомиловский суд распустил коллегию присяжных по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию, сообщает ТАСС.

Это связано с тем, что один из адвокатов главного фигуранта дела — Андрея Ковальчука — не предоставил в суд документы, подтверждающие полномочия защитника. Новый состав присяжных будет отбираться 29 апреля.

Как ранее сообщалось, весной 2018 года стало известно о том, что в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов, в которых находилось 362 килограммов кокаина. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. Стоимость товара оценили в 50 млн евро.

Силовики России и Аргентины подменили наркотик мукой и провели совместную операцию, чтобы установить получателя. СМИ указывали, что кульминацией спецоперации была доставка в Москву чемоданов с «кокаином» на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Ее итогом стали аресты предполагаемых участников преступной группы.

В ходе следствия три фигуранта дела — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое — в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук. Ковальчук заявлял, что оставлял в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигары и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.

Также Ковальчук после возбуждения уголовного дела рассказывал журналистам, что был агентом российских и немецких спецслужб, якобы он даже принимал участие в операции по присоединению Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью. Также он утверждал, что его кураторами были заместитель директора консульского департамента МИДа Александр Незимов и главный советник латиноамериканского департамента МИДа Петр Польщиков, который был найден мертвым в Москве через три недели после обнаружения кокаина в российском посольстве.