Экс-руководитель псковского отделения партии «‎Родина»‎ арестован за организацию борделя

Псковского политика Константина Вилкова арестовали по обвинению в организации проституции с применением насилия

В Псковской области местного политика, бывшего руководителя регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова обвинили в организации борделя. Об этом сообщают псковские средства массовой информации.

Вилкову вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 241 Уголовного кодекса РФ (организация занятия проституцией с применением насилия). По ходатайству следствия Псковский городской суд избрал в отношении политика меру пресечения: он проведет под арестом как минимум два ближайших месяца. Защита просила отправить Вилкова под домашний арест, однако суд отказал, посчитав, что мужчина может скрыться от следователей.

Следствие утверждает, что Вилков якобы создал притон, в котором оказывались секс-услуги, и занимался его содержанием. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, к девушкам в борделе применялось физическое насилие.

Ряд изданий со ссылкой на родственников Константина Вилкова сообщили, что уголовное дело в отношении него может быть политически мотивированным и связывают его с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы.

В 2016 году Константин Вилков был приговорен к полутора годам условного срока за пособничество и превышение должностных полномочий. Политика признали виновным в том, что он помог полицейским спрятать труп женщины, умершей после задержания по подозрению в торговле наркотиками.

Константин Вилков руководил Псковским региональным отделением партии «‎Родина» ‎с 2015 года по октябрь 2020 года. Также он возглавлял общественное движение «Псков – город без наркотиков».