Брат арестованной в Дубае украинки прокомментировал инцидент с голой фотосессией

Одной из арестованных в Дубае девушек за откровенную съемку на балконе отеля оказалась украинка Яна. Ее брат заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается.

В комментарии ТСН мужчина рассказал, что родные знали, что Яна отдыхает в ОАЭ. Однако о роде ее деятельности никто даже не подозревал.

«Она на отдых уехала, а дальше не знаю, что там. Да, там какая-то фотосессия должна была быть у нее…У меня информации больше об этом нет никакой», – сказал брат задержанной украинки Яны.

Девушка делилась подробностями своего отдыха в Instagram, поэтому регулярно публиковала в сети свежие фото и видео. Например, показывала пользователям свои завтраки, спортивные машины, общение с подругами. Кроме того, в stories украинка жаловалась, что ей в третий раз за три дня приходилось менять отель.











