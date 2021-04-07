На Донеччині капітально ремонтують міст на дорозі державного значення

На Донеччині біля селища Іванівське Бахмутського району в рамках програми Президента «Велике будівництво» триває капремонт моста через річку Долгенька.

Як передає Укрінформ, про це 6 квітня повідомляє сайт Донецької ОДА.

Зазначено, що міст ремонтують на км 71+210 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка.

Довжина моста – 24,6 погонного метра, його було збудовано орієнтовно в 1955 році. У 1995 році проводилася реконструкція моста із заміною прогонових конструкцій. Цьогоріч споруда буде відремонтована капітально.

На сьогодні підрядник виконав роботи зі встановлення анкерних болтів, влаштування захисного шару цементним розчином та щебеневих подушок під перехідні плити; змонтовано опалубки під консолі накладних плит; розпочато армування монолітної прогонової конструкції.

Як повідомлялося, президентська програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури.