«Американское» трио в российской «Системе»

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Москве , интересные новости поступают про экс-руководителя АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонида Петухова . Напомним, бывший российский чиновник покинул свою должность в минувшем году на фоне масштабных скандалов в АНО и публикаций нашего издания о его персоне. Само же агентство и вовсе было принято решение ликвидировать.

Однако Петухов не потерялся. Как утверждают наши источники, он оказался на должности топ-менеджера («Управляющего партнера») на московском предприятии АО «Электрозавод», который в конце прошлого года купило ПАО АФК «Система» российского олигарха Владимира Евтушенкова.

Там же и на аналогичной должности очутился и его бывший заместитель по АНО Александр Коньков, а также еще одна личность — некая Дарья Романова. Всех троих объединяет не только большая любовь к деньгам, но и то, что все они окончили американские ВУЗы и вполне могут являться налоговыми резидентами США.

В связи с этим вопрос — а что Петухов и Коньков вообще в таком случае делали в руководстве АНО, через которые проходили миллиарды бюджетных денег, выделенных на развитие Дальнего Востока. И не могли ли эти лица нанести вред государственным интересам РФ? Или, скажем, лоббировать интересы конкретных коммерческих структур, которые их потом и «пригрели»? Ни для кого не секрет, что Петухов, возглавляя АНО, активно работал именно с АФК «Системой». Особенно, по развитию отношений с японским бизнесом.

В частности, всего год назад Агентство по итогам визита в Японию договорилось по пяти проектам, в число которых вошел и крупный проект с «Системой». Речь о об открытии сети медицинских клиник и лесном бизнесе на Дальнем Востоке. Об этом писало РИА «Новости» . После трудоустройства Петухова к Евтушенкову эта информация заиграла новыми красками.

Стоит отметить, что если бывший зам Петухова Коньков и правда вошел в команду Евтушенкова, то сведений об этом на официальном сайте АФК уже нет. Зато информация о работе Петухова там подтвердилась – его фотография красуется в разделе «команда» под самим Владимиром Евтушенковым и другими коллегами.

Петухов занял свое место в «Системе» рядом с другим известным деятелем, предпринимателем Али Узденовым (также является вице-президентом АФК)

В той же команде Евтушенкова в качестве «независимого директора» оказался и другой знаковый для нашей страны персонаж, одиозный «младореформатор» 90-х, а до последнего времени глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс. Как утверждают наши информаторы, якобы Петухов работает именно под его началом. Кажется, «спайка» таких экс-чиновников может натворить немало дел.

Чем же конкретно занят Петухов? Якобы, он должен вести проект по грядущей девелоперской застройке территорий того самого АО «Электрозавод», который вскоре могут переименовать в ERSO (акроним от слов EneRgy SOlutions). При этом соглашение о его покупке, согласно данным с официального сайта — «Системы», было заключено с целью создания на основе завода «ведущего в России производителя трансформаторного оборудования».

То есть, если поступившая к нам информация верна, это могло быть банальным пусканием пыли в глаза, чтобы уничтожить еще одно стратегическое производство, «воткнув» на его месте многоэтажные свечки. Либо — огромный новый центр с торговой и офисной недвижимостью.

McKinsey, и другие проекты

Между тем, до сих пор остаются вопросы по прошлогодним обыскам в АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Они, напомним, прошли в сентябре, и по мнению ряда наблюдателей, могли быть связаны с деятельностью Петухова и его замов.

Вскоре после было принято решение агентство упразднить, а Петухов, соответственно, был выведен из-под удара. Поговаривают, такое решение принял вице-премьер Юрий Трутнев, — якобы, чтобы прикрыть своего протеже и избежать вопросов к своей собственной работе.

Неясность остаётся до сих пор, потому что тогда в пресс-службе Трутнева наотрез отказались комментировать действия силовиков. Об этом писали «Известия» . А пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков ограничился комментарием, что обыски не помешают программам развития Дальнего Востока.

Конечно, помешать этому могло то, что этим обыскам предшествовало. Ведь по слухам, обыски могли быть связаны с масштабной коррупцией при распределении бюджетных денег на финансирование инвестпроектов на Дальнем Востоке. Возможно, дело касалось и проектов АФК «Система».

И здесь всплывает название международной консалтинговой компании McKinsey & Company, которая специализируется на задачах стратегического управления. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, США. Петухов, получивший образование в Гарварде, после учебы в 2008 году устроился именно туда. При том, что своих явных антипатий к российскому государству ни эта компания, ни её вероятные американские кураторы никогда не скрывали.

В разное время недоброжелатели пытались приписать компании чуть ли не подрывные действия на территории России — или, как минимум, проекцию американской мягкой силы на нашей земле. Однако АНО под руководством Петухова это нисколько не смущало — агентство активно работало с McKinsey & Company по привлечению инвестиций в РФ.

Компанию вел другой известный заместитель Петухова, Константин Осипов. Его работа по этому направлению совпала с назначением его брата Александра Осипова на должность главы Забайкальского края. Ранее же сам Александр Осипов был замглавы Минвостокразвития, в связи с чем возникал вопрос о возможном конфликте интересов АНО по программам на этот территории.

Он был назначен в край в 2018 году. И, что самое интересное, как утверждают авторы портала «Компромат 1» , якобы именно Осипов в прошлом курировал все проекты McKinsey на Дальнем Востоке.

Именно Александр Осипов был куратором проекта программы развития ТОР — территорий опережающего развития. Якобы, в рамках этой программы Осипов изо всех сил стремился наводнить Дальний Восток рабочей силой из-за рубежа, особенно из Китая. Если это правда, у него многое получилось.

С высокой долей вероятности можно сказать, что Александр Оспиов мог уже на губернаторской позиции согласовывать свои действия с братом Константином, а тот и шага бы вряд ли ступил без одобрения своего руководителя Леонида Петухова. И вот тут уж возможный конфликт интересов напрашивается сам собой.

Деятельность самого Петухова также вызывала множество вопросов. Один из таких — сотрудничество с ООО «Петропавловск — Чёрная Металлургия» по строительству завода металлопроката в Еврейской автономной области. Напомним, вскоре выяснилось, что структура записана на кипрский офшор «Брейзноуз Сервисез Лимитед».

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У этого офшора есть еще одна дочерняя компания, которая работает в России — ООО «Уралмайнинг». Которое, среди прочего, может заниматься майнингом криптовалют. Можно ли оправдать вложение российских денег на нужды Дальнего Востока в офшорные структуры, которые занимаются неотрегулированной на территории РФ деятельностью? Не говоря о том, что через майнинг можно было бы отмывать колоссальные средства. При этом завод должен производить сталь для российской верфи «Звезда». И никаких вопросов к Петухову?

В интересах «дядюшки Джо»?

Но главной претензией к Петухову является тот период его прошлого, который он, судя по всему, не хотел бы афишировать. Это работа на Украине в одиозной структуре Geo Alliance украинского олигарха Виктора Пинчука. Последнего, наряду с Коломойским, недоброжелатели называют одним из ключевых спонсоров т.н. украинских «добробатов» — объединений радикалов, действующих на Донбассе.

Однако название Burisma Holdings мировой общественности известно не только по имени Коломойского, сколько по участию в работе компании Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в ту пору бывшего вице-президентом Соединённых Штатов. В апреле 2014 года Хантер Байден вошёл в состав совета директоров Burisma Holdings.

Его отец Джо Байден известен своим отношением к России и проводимой нашей страной политике. Он не раз выступал драйвером санкций и иных ограничений, которые США и их коллеги в Европе накладывали на Россию, требуя наказать её за независимый внешнеполитический вектор.

Формально контроль за Burisma осуществлял бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский — он же до сих пор остаётся президентом этой компании. Однако, как сообщал «Первый канал» , потом выяснилось, что в июле 2014 года контроль за Burisma Holdings получила группа «Приват» Игоря Коломойского.

В Geo Alliance Пичнука Петухов занимал пост главного директора. Кроме того, он же был одним из руководителей другой скандальной структуры, украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, которую связывали с олигархом Игорем Коломойским. Как считается, еще одним покровителем украинских радикалов.

«Бурисма» известна тем, что долгое время туда в совет директоров входил Хантер Байден — сын нынешнего президента США. И как раз в то время, когда на руководящих постах там был Петухов. Следовательно, они должны быть прекрасно знакомы. Более того — имя Петухова могло упоминаться в контексте громкого коррупционного скандала в «Бурисма».

В результате т.н. «пленок Деркача» с переговорами экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в ту пору вице-президентом США, а также других сведений, появилась информация о возможных хищениях в «Бурисме» на десятки миллионов долларов. Украинское правительство ход расследованию не дало, так что подтверждений этому нет. Об этом сообщало издание «Украина.ру» .

Каков был характер отношений Леонида Петухова с главным доброжелателем России Джо Байденом и его сыном, экс-коллегой Петухова Хантером Байденом?

Но дыма без огня не бывает. А денег от «Бурисмы» оказалось так много, что впоследствии Хантер Байден даже признавался, что доходы от деятельности в составе совета директоров украинского газового холдинга Burisma способствовали его зависимости от алкоголя и запрещённых веществ. Об этом писал «Коммерсант» .

После того скандала Петухов из Украины ретировался. И оказался в кресле высокопоставленного российского чиновника. Как это мог допустить вице-премьер Юрий Трутнев — большой вопрос. И Трутневу же, похоже, приходится «разгребать» последствия своего решения. Придется ли «разгребать» их Владимиру Евтушенкову?

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