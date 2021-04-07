Комарова «уступит земли» Патрушеву?

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Югре из собственных источников, на смену главе региона Наталье Комаровой может прийти Дмитрий Патрушев , нынешний министр сельского хозяйства. По некоторым данным, сейчас поступило указание «пиарить» сына секретаря СовБеза РФ — с последним, к слову, совсем недавно встречалась сама Комарова. Все это наводит на мысль, что на встрече могли обсуждать в том числе нюансы передачи губернаторского кресла от нынешней главы Югры к Патрушеву.

Разговоры о том, что Патрушев-младший в скором времени покинет вверенное ему министерство идут уже несколько месяцев о чем, в частности, писал «Коммерсант» . Тогда, правда, выдвигались версии, что он может отправиться губернаторствовать в один из южных регионов — назывались Ростовская и Самарская области, а также Ставрополье и Краснодарский край. Кроме того, как утверждали авторы телеграм-канала «Карельский гранит» , якобы он с высокой долей вероятности может возглавить Республику Карелия, которую считают вотчиной его отца. Слухи о скорой смене должности укрепились после ареста губернатора Ивана Белозерцева — звучали догадки, что Патрушева направят теперь туда.

Такое обилие разнообразных версий, куда же его могут отправить, выглядит весьма занятным. При том, что все они сходятся в одном — его скоро отправят в один из регионов, и вопрос этот решается совсем скоро. Как утверждают авторы телеграм-канала «Постправда» , якобы «ссылка» в один из субъектов нужда для получения необходимого опыта перед периодом большого трансфера. Точно также, в свое время, с позиции главы Минсельхоза в губернаторы ходил Алексей Гордеев, которого сейчас все чаще называют вероятным будущим спикером Государственной Думы.

Более того, ходят упорные слухи, что вопрос о перемещении Патрушева могли бы уже решить на уровне президента РФ Владимира Путина — якобы, министр уже даже лично мог встречаться с ним по этому вопросу.

По данным источников The Moscow Post, сейчас Патрушева видят новым главой Ханты-Мансийского автономного округа. Однако что делать там человеку, который много лет работал в сфере сельского хозяйства, хотя Югра — нефтяной регион?

И тут стоит вспомнить, что дорога в эту отрасль одним из Патрушевых уже протоптана — младший брат министра Андрей Патрушев с 2013-го по 2015 год занимал должность замгендиректора по капитальному строительству ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», а потом стал членом правления и замгендиректора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти», где работал до 2019 года. В 2017 году, как писал РБК , Андрей Патрушев, младший сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, стал председателем совета директоров компании «ЦентрКаспнефтегаз», СП «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. А, как известно, и «Газпромнефть», и ЛУКОЙЛ активно работают в «тюменской матрешке», куда и входит ХМАО.

И кажется совсем не случайным, что Николай Патрушев в конце марта приезжал на встречу с губернаторами уральских регионов, которая проводилась в столице Югры. Официально сообщалось, что в ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением безопасности населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции, экономической безопасности в регионе, а также меры по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений. Однако возможно ли, что с госпожой Комаровой у Патрушева-старшего был отдельный разговор касаемо будущего его семьи, которая может вскоре переместиться в Югру?

На «хлебных» местах»

Патрушев-младший еще в феврале ушел на карантин вместе со своим первым заместителем Джамбулатом Хатуовым, которого называют в числе

вероятных сменщиков министра. В отрасли наблюдается неконтролируемый рост цен, обуздать который ведомство оказалось не в состоянии. В частности, всерьез заговорили о дефиците сахара, из-за пандемии COVID-19 российскому АПК критически не хватает трудовых мигрантов. Неутешительный прогноз и по урожаю зерновых — самый оптимистичный сценарий 125 млн. тонн зерна, тогда как в прошлом году собрали 132,9 млн. тонн. Эксперты предрекают критический рост цен на сельскохозяйственную продукцию. На фоне этого, безусловно, вопросов Дмитрию Патрушеву будет не избежать. Стало быть, самое время уходить из Минсельхоза?

Называется имя еще одного вероятного кандидата на должность Патрушева — его заместителя Оксаны Лут. Слухи о ее назначении начали ходить аж с начала 2020 года. Как утверждали авторы телеграм-канала «Бойлерная» , якобы Лут отрасль обязана всеми достижениями последнего времени. Что же это такие за достижения?

Сегодня чиновница, которая работала с Патрушевым еще со времен «Россельхозбанка» (РСХБ), сформировала в министерстве целую систему отраслевых союзов. Благодаря умело выстроенной схеме Лут крупнейшие аграрные компании вынуждены вступать в новосозданные ассоциации, и, по слухам, якобы выплачивать ей процент, а взамен получать квоты на экспорт и госсубсидии на развитие. Схема работает в нескольких отраслях: зерно, масложировые, молоко, птица. Ранее об этом подробно писал The Moscow Post .

Дмитрий Патрушев

Правда, насколько эффективна такая система — вопрос спорный. Так, прошлым летом Российский союз пекарей (РСП) просил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева субсидировать затраты на производство муки для хлебобулочных изделий и ввести дополнительные ограничения на экспорт зерна.

Осенью стало известно, что АО «Росагролизинг», подконтрольное Минсельхозу, вышло на долговой рынок, разместив на нем свои облигации. То есть предприятие начало «вползать» в долговую яму? Поговаривали, что полученные таким образом средства могут быть банально «распилены», а если это действительно так, то разве может подобное произойти без ведома Дмитрия Патрушева? К слову, организаторами размещения облигаций были Россельхозбанк (РСХБ), Московский кредитный банк и Совкомбанк. А ведь именно в РСХБ Патрушев проработал без малого 8 лет.

«Плодородная почва» РСХБ

Работа Патрушева в Россельхозбанке на должности главы учреждения тоже вызывала вопросы. К слову, он по-прежнему является председателем Наблюдательного совета банка, во главе которого сейчас находится ставленник Патрушева.

Как можно догадаться, кредитная организация постоянно датировалась со стороны государства. Так, в мае прошлого года опять было принято решение докапитализировать его на 10 млрд рублей. В 2015 году банк получил 78,8 млрд рублей помощи от государства, сработав в убыток на 94,2 млрд рублей, писали «Ведомости» . Учреждение давно напоминает чёрную дыру, сосущую деньги из российского бюджета — всего с 2010 года банк получил от государства более 300 млрд рублей, тем не менее, убыток кредитного учреждения составил около 260 млрд рублей. При этом в адрес банка не раз звучала критика, что он может иметь отношение к не совсем дружественным поглощениям и «переделу» агрорынка.

Вспомнить хотя бы историю с «Солнечными продуктами». Как писал «Бизнес-Вектор» , она началась с открытия кредитной линии между банком и предприятием в 2017 году. 31 октября 2018 года финансовое учреждение подписало с масложировым холдингом допсоглашение, согласно которому проценты по кредиту должны были быть погашены не позднее 30 ноября. И внезапно за день до «дня Х» «Россельхозбанк» продал право требования долга «Русагро» Вадима Мошковича. Игроки рынка сразу заметили в этом нечто подозрительное — мол, все это делалось в интересах господина Мошковича, который позднее и «освоился» на «Солнечных продуктах».

Или историю многострадального «Евродона». Один из крупнейших производителей индейки начал разоряться из-за долгов — тогда сразу же заговорили, что делается это по чьему-то заказу. Основатель Вадим Ванеев рисковал отправиться за решетку, а ВЭБ, как собственник предприятия, продал «Россельхозбанку» требования к «Евродону» за 6,2 млрд рублей. Делаться все это могла в интересах некогда созданного Игорем Бабаевым холдинга «Черкизово», которым сейчас управляют его сыновья – Сергей и Евгений Михайловы, о чем ранее подробно писал The Moscow Post .

К слову, Патрушев встречался с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, чтобы обсудить дальнейшую судьбу обанкротившего предприятия, о чем писал «Коммерсант» . Все это наводит на мысли, что министр по-прежнему может сохранять влияние над РСХБ и использовать его, как инструмент в переделе сферы сельского хозяйства, которое сам же и курирует.

Что сказать, трудовые заслуги министра вызывают определенные вопросы. Интересно, при переходе на новую должность в регион (если она, конечно, будет), стоит ожидать подобного? В таком случае, кстати, многие сотрудники Минсельхоза наверняка переедут в ХМАО вслед за начальником: так, с переходом Патрушева в ведомство к нему «под крыло» отправились выходцы из РСХБ.

Комаровой «популярно» объяснили?

О том, что Комарову «уводят» с должности главы региона, говорят уже не первый месяц. Еще в начале февраля источники The Moscow Post сообщали, что была встреча первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко с генералом ФСБ, который курирует вопросы в ХМАО. Предметом их разговора могло стать взаимодействие Комаровой с местными бизнес-структурами. Поводом для этого является информация, якобы полученная силовиками от главы Фонда развития Югры Романа Генкеля, который, как говорят, детально расчертил движение денег в по-видимому подконтрольную губернатору фирму из бюджета.

Наталья Комарова

Как ранее рассказывали наши информаторы, узнав о грядущем визите Кириенко, госпожа Комарова не растерялась, и якобы обратилась за помощью к олигарху Вагиту Алекперову. Тот как раз приезжал в середине января в ХМАО, чтобы проверить предприятия «Лукойла» и социально-значимые объекты, которые финансирует его компания, сообщали «Новости Югры» .

Информатор нашего издания уверял, якобы Комарова попросила бизнесмена «замолвить словечко» за нее на встрече предпринимателя с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в начале февраля. Мол, особое внимание она обратила на то, что в Югре строится много жилых домов. А ведь это, на секундочку, именно тема, по которой к главе ХМАО стабильно имеется много вопросов.

В частности, по ней мог «ударить» арест бизнесмена Андрея Копайгоры, ведущего предпринимательскую деятельность в строительной сфере, по подозрению в покушении на мошенничество. Он и подчиненные губернатора могли начать давать показания о связях главы региона также со скандальным руководителем «Сибпромстроя» Николаем Сторожуком, который также занимается стройкой. Ранее об этом подробно писал The Moscow Post .

Если все вышесказанное верно, то вырисовывается весьма занятная картина: Комарову могли «обложить» со всех сторон, чтобы она точно покинула регион, а ей эта идея первоначально пришлась не очень-то по душе, вот она и попыталась побороться за свое место. Однако, поняв, что в ее случае «хэппи энда» не будет, решила пойти на встречу Патрушевым-старшим, вероятно, рассчитывая, что, в случае появления у силовиков вопросов к ней, они в благодарность обеспечат ей защиту?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS