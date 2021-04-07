Московская танцовщица обратилась в суд из-за расследования о ее причастности к сделке «Роснефти» на 500 млн евро

Учительница танцев из Москвы Айя Белова решила засудить издание «Важные истории», которое рассказало о покупке учрежденной ей фирмой доли для «Роснефти» в итальянской шинной компании Pirelli

Учительница танцев из Москвы Айя Белова, фигурирующая в недавнем расследовании «Важных историй» о покупке для «Роснефти» доли в итальянской компании по производству шин Pirelli за 500 миллионов евро, решила обратиться в суд с иском к изданию. Информация об этом появилась в telegram-канале «Важных историй».

В иске Беловой указано, что он перестала являться владелицей купившей долю в Pirelli фирмы еще до свершения сделки. В качестве еще одного ответчика по делу заявлен телеканал «Дождь», на котором вышел сюжет с участием автора расследования Романа Шлейнова.

«Важные истории» с претензиями Беловой не согласились. По мнению журналистов, даже если Белова вышла из числа учредителей фирмы, это не меняет конечных выводов из проведенного ими расследования.

В расследовании, о котором идет речь, рассказывалось о сделке по покупке доли для «Роснефти» в знаменитом производителе шин Pirelli. На бумаге держателем доли в размере 13% от итальянской компании стала фирма Long Term Investments Luxembourg с «пропиской» в Люксембурге. За нее было заплачено полмиллиарда евро. В Роснефти тогда официально заявлялось, что сделка была совершена «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов».

Как выяснили «Важные истории», Long Term Investments Luxembourg была учреждена компанией «Долгосрочные инвестиции». В момент совершения крупной покупки, о которой идет речь, ей владела Айя Белова, которой тогда не исполнилось и 28 лет.

Айя Белова никогда не занималась бизнесом. Ее имя авторы расследования нашли на сайте Московской танцевальной школы. Как выяснилось, женщина там преподает. Между тем, по сведениям «Важных историй», отец Беловой Сергей связан с группой «Регион», которая распоряжается пенсионными деньгами «Роснефти» и близка к руководству компании. По всей вероятности, указанная схема приобретения доли в Pirelli была нужна для того, чтобы обойти западные санкции.