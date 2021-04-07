В Северной Корее приняли громкое решение по летним Олимпийским играм

Северная Корея отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Решение было принято на заседании олимпийского комитета Северной Кореи. Участие в заседании принял в том числе и министр спорта КНДР Ким Ир Гук. Корейцы объяснили отказ от участия желанием защитить своих спортсменов от коронавируса.

В Северной Корее действует один из самых строгих карантинных режимов в мире. При этом правительство КНДР отрицает, что в стране были обнаружены случаи заболевания.

Не исключено, что примеру КНДР последуют и другие страны. До 80 процентов жителей Японии выступают за отмену или перенос Олимпиады, которая должна состояться с 23 июля по 8 августа. Город Осака на прошлой неделе побил рекорд по количеству заболевших. Сообщается, что в Японии свирепствует британский штамм коронавируса.

«Четвертая волна коронавируса будет еще более масштабной», — заявил советник правительства Японии по пандемии Кодзи Вада. Всего в стране с момента пандемии коронавирусом заразились более 485 тысяч человек, из которых умерли более девяти тысяч.