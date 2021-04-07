Следственный комитет обвинил Фургала в давлении на суд и общественное мнение

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что обвиняемый в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пытается оказать давление на суд

Говоря о заказном характере своего уголовного преследования, обвиняемый в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал преследует цель надавить на правосудие и повлиять на общественное мнение в свою пользу. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам Петренко, следствие располагает всеми необходимыми доказательствами виновности Сергея Фургала во вменяемым ему преступлениям, и речь идет не только о показаниях свидетелей, но еще и множестве других подтверждающих версию следствия материалов.

Представитель Следственного комитета также заявила, что Фургал намеренно затягивает процесс ознакомления с материалами уголовного дела «под различными надуманными предлогами».

Накануне Сергей Фургал, находящийся в следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в организации серии заказных убийств, дал интервью газете «Коммерсант». В нем экс-чиновник заявил о том, что уголовное дело в отношении него строится на показаниях лишь двух свидетелей.

По словам Фургала, следствие не смогло собрать неопровержимых доказательств его вины, а показания его бывшего делового партнера Николая Мистрюкова и экс-полицейского Владимира Першина были получены под давлением.

Бывший губернатор также рассказал, что ему предлагали признать вину и заключить досудебное соглашение, однако он отказался от сделки, поскольку считает себя невиновным, а свое уголовное дело – заказным.

Напомним, 9 июля 2020 года стало известно о задержании теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, будучи представителем ЛДПР, занял этот пост в 2018 году благодаря протестному голосованию, победив поддерживаемого Кремлем кандидата. После этого в Хабаровском крае начались массовые несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала. Между тем, 20 июля президент подписал указ о назначении на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, коллеги Фургала по ЛДПР.