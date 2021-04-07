Родственники бизнесмена Шпигеля передали ему инвалидную коляску в больницу при СИЗО

Как сообщили в ОНК, медицинская помощь арестованному «оказывается в должном объеме»

Близкие бизнесмена Бориса Шпигеля передали ему в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина» новую инвалидную коляску. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина, которая посетила его в больнице.

«Ему передали новую инвалидную коляску, так необходимую ему для перемещения. Также ему доставили необходимые медикаменты. Медицинская помощь Шпигелю оказывается в должном объеме», — отметила член ОНК.

Шпигель, арестованный по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, был экстренно помещен в больницу СИЗО «Матросская Тишина» из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что для передвижений ему нужна инвалидная коляска.

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 20 мая бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых обвиняемых: Бориса Шпигеля, его жену Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»). 23 марта президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.