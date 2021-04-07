Временный директор Черноморского порта оказался женат на миллионерше

Временно исполняющий обязанности директора ГП «МТП «Черноморск» Вадим Михайлов задекларировал лишь автомобиль Toyota 2007 года выпуска, в то время как его жена – владеет недвижимостью и зарабатывает свыше 2 млн гривен в год.

Об этом свидетельствует его декларация за 2020 год, которую изучила редакция 368.media.

Согласно декларации Алена Михайлова владеет земельным участком площадью 463 кв.м и жилым домом площадью 426 кв.м в Одессе. Также ей принадлежит автомобиль Mitsubishi Outlander (2008).Вадим Михайлов владеет лишь автомобилем Toyota Aurion (2007).

Согласно декларации Вадим Михайлов заработал в ГП «МТП «Черноморск» 245 тыс. гривен и 118 тыс. гривен пенсии. В то же время, его жена Алена Михайлова задекларировала 2,047 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности.

ФЛП Михайлова Алена Васильевна специализируется на торговле продуктами питания. Она подписала договоров поставки продуктов питания на 3,6 млн гривен. Из них, на 1,856 млн гривен, подписано договоров с медицинским реабилитационным центром «Одесский» и на 1,66 млн гривен с ДЗ «ДССС «Зеленая горка» МОЗ Украины».

При этом супруги Михайловы не задекларировали каких-либо сбережений.