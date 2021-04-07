«Россети» решили покрыть убытки от хищений за счет взыскания сотен миллионов рублей с регионов

Сибирская «дочка» ПАО «Россети» подала в Арбитражный суд иск к Министерству финансов Омской области и энергетической комиссии региона на 270 млн рублей. В такую сумму компания оценила компенсацию за расходы, которые не были учтены в тарифе на электричество

Сибирская «дочка» ПАО «Россети» подала в Арбитражный суд иск к Министерству финансов Омской области и энергетической комиссии региона на 270 млн рублей. В такую сумму компания оценила компенсацию за расходы, которые не были учтены в тарифе на электричество за 2020 год.

В «Россети Сибирь» заявили, что региональная энергетическая комиссия (РЭК) признала одну величину, но в условиях ограниченного прироста тарифов включила в тариф сниженную НВВ на 270 млн рублей. Эту сумм и рассчитывают взыскать в компании с региональных властей.

Ранее «Россети Сибирь» подали в суд на Минфин Алтайского края из-за убытков при транзите электроэнергии через электросети местного филиала. Сумма исковых требований компании составила 912,6 млн рублей.

В планах «Россетей» подать в аналогичные иски к властям еще пяти регионов Сибири. В компании подсчитали, что из-за установленных там тарифов на электроэнергию они недополучили 11,8 млрд рублей.

Напомним, что в конце марта вокруг ПАО «Россети» разгорелся громкий скандал из-за ареста 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний по делу о хищении 10 млрд рублей с использованием своего служебного положения.

По делу проходят бывшие начальники ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», сотрудники этих компаний, а также бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев.

По версии следствия, хищения совершались в период с 2004 по 2019 год, однако руководство «Россетей» было «ни сном, ни духом». За это время предприимчивые топ-менеджеры вывели в подконтрольные им иностранные компании 10 млрд рублей. Эти деньги предназначались для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения госпрограмм в сфере энергетики, модернизации технических сетей и обеспечение безопасности в сфере электроэнергетики.

Отметим, что уголовное дело о крупном хищении в «Россетях» было возбуждено после смены руководства компании в январе 2021 года. Павла Ливинского, который перешел в правительственный департамент энергетики, в должности гендиректора ПАО заменил Андрей Рюмин, ранее руководивший «Ленэнерго», которое, кстати, тоже не раз сотрясали громкие скандалы с хищениями.

Более того, в марте текущего года телеграмм-каналы (в том числе «ВЧК-ОГПУ», «Незыгарь» и другие) сообщили, что в чеченском филиале «Россетей» прокуратура обнаружила 3 тысячи фиктивных лицевых счетов, владельцами которых значатся «мертвые души». Фиктивные счета обошлись компании в 11 млн рублей, а еще 150 млн рублей «ушло» в неизвестном направлении через двойные счета. По данным прокуратуры, 3,4 млрд рублей по аналогичным схемам «ушли» в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. И это все на фоне общего «официального» долга кавказских потребителей электроэнергии в размере 13,9 млрд рублей.

Примечательно, что ни по одному из дел о хищениях у правоохранительных органов не возникло вопросов к экс-главе «Россетей» Ливинскому, который продолжает шагать вверх по карьерной лестнице.