Две трети российских сенаторов являются лоббистами интересов бизнеса, госкорпораций и силовиков

Такая оценка приведена в новом докладе российского офиса антикоррупционной организации Transaprency International

Только треть российских сенаторов занимается своими прямыми обязанностями, то есть отстаивают интересы регионов, которые они представляют, на федеральном уровне. Между тем, почти две трети членов Совета Федерации занимаются лоббизмом в пользу тех или иных групп, либо в своей деятельности неприкрыто продвигают свои собственные коммерческие интересы. Об этом говорится в новом докладе российского офиса антикоррупционной организации Transaprency International.

Эксперты полагают, что 70% членов верхней палаты парламента продвигают интересы различных групп: силовиков, государственных корпораций, бизнеса, а также целых секторов экономики. В лоббизме не замечены лишь 30% сенаторов, 35% занимаются лоббизмом для регионов.

По данным Transaprency International, силовиков в Совете Федерации представляют как минимум 22 человека, государственные корпорации и крупный бизнес имеют 25 активных лоббистов среди сенаторов.

Авторы доклада выделяют пять основных кластеров лоббизма: отраслевые группы интересов, финансово-промышленные группы, региональная группа интересов, группа интересов федеральных органов власти и общественно-политические группы интересов.

Некоторые сенаторы умудряются, лично владея тем или иным бизнесом, продвигать законопроекты в его интересах. Так, например, сенатор от Камчатки Борис Невзоров являлся одним из авторов не принятого законопроекта о рыболовстве, который предполагал продление договоров о квотах на добычу биоресурсов. При этом Невзоров и его дочь являются совладельцами трех компаний в рыбной отрасли, в том числе «Устькамчатрыбы», имевшей подобную квоту.