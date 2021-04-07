Затверджено перші ліки на основі марихуани

Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) вперше затвердило препарат, виготовлений на основі конопляної олії, для широкомасштабного використання у лікуванні рідких форм епілепсії.

До складу засобу під назвою «епідіолекс» входить канабідіол (КБД) – компонент марихуани, відомий своїми розслаблювальними та обезболювальними властивостями. У ході клінічних випробувань було виявлено, що екстракт КБД різко скорочував кількість судомних нападів у пацієнтів із синдромами Леннокса – Гасто та Драве.

Доведено, що КБД не викликає ейфорію, як інший компонент канабісу – тетрагідроканабінол (ТГК). Але перш ніж епідіолекс зможе зайняти чільне місце на фармринку, FDA має перекласифікувати КБД. На даний час він включений до Списку контрольованих речовин США (СКВ) поряд із такими наркотиками, як ЛСД, кокаїн та героїн, вживання яких є незаконним (хоча КБД легалізовано у більшості штатів).

Епідіолекс буде доступний тільки для пацієнтів, які страждають згаданими вище формами епілепсії. Проте це є значним стимулом для наступного вивчення марихуани у медичних дослідженнях.

Раніше FDA підтвердило можливість застосування синтетичних варіантів ТГК при виникненні нудоти у хворих після хіміотерапії. Однак препарати, виготовлені безпосередньо на основі канабісу, досі не затверджені.

На сьогодні медична марихуана легалізована у 30 штатах США, а також дозволена для рекреаційного використання у 8 з них. У деяких штатах умови для застосування більш строгі – вона доступна тільки для людей, що страждають рідкісними захворюваннями. Та незважаючи на це, канабіс усе ще входить до СКВ, у зв’язку з чим його вживання є незаконним.

Завдяки тому, що епідіолекс буде затверджений FDA для лікування епілепсії, канабіс стане більш доступним для американських пацієнтів. Адже сьогодні люди, які хочуть лікувати себе або інших членів сім’ї медикаментами на основі КБД, мають переїхати у ті штати, де речовина легалізована. Інакше без призначень лікаря пацієнти можуть помилятися із дозуванням, купувати неякісні препарати або ж ймовірні нерегулярні постачання до аптек.

Синдром Драве з’являється у ранньому віці, викликаючи часті напади, порушення моторних навичок та гіперактивність. Синдром Леннокса – Гасто розвивається у дитинстві та проявляється регулярними неконтрольованими припадками. Згідно з медичними даними, 1 з 5 пацієнтів із цими видами епілепсії не доживає до 20 років.

Вже багато років активісти вважають, що КБД ефективний у лікуванні широкого спектра захворювань, таких як хвороба Паркінсона, рак, інсульт, шизофрения, СНІД, епілепсія, фіброміалгія, глаукома, мігрень та артрит.

Ще недавно FDA не підтримувало цю точку зору, погрожуючи судовими позовами компаніям, які продають неліцензовані препарати на основі КБД, призначені для лікування серйозних захворювань. Вважалося, що це може перешкоджати пацієнтам шукати інші затверджені методи терапії серйозних або небезпечних для життя патологій. Як вважає комісар FDA Скотт Готліб, для того щоб подібні медикаменти офіційно могли потрапити на фармринок, необхідно провести найсучасніші клінічні випробування з метою підтвердження їхньої ефективності та безпеки для людей.

Канада оголосила, що у жовтні 2018 р. вирощування марихуани та використання як засобу для проведення дозвілля стануть законними. Таким чином, країна приєдналася до Іспанії, Норвегії, Швейцарії та Уругваю. Можливо, Канада зможе значно поповнити казну, просто узаконюючи канабіс на загальнонаціональному рівні. США ж поки робить перші кроки у цьому напрямку.

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