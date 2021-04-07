Набиуллина призвала прекратить «искажать» цены на продукты

С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме, передает корреспондент The Moscow Post .

«Конечно, на мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — сказала она, отмечая, что введение ценовых демпферов эффективно показало себя на рынке нефтепродуктов.

«Поэтому есть желание, может быть, волатильность по многим товарам смягчать, но здесь надо быть тоже очень аккуратными, чтобы не увлекаться этими механизмами», — добавила глава ЦБ.

По ее мнению, эта мера должна быть понятной и прозрачной для производителей. Также демпфер должен быть нейтральным для бюджета и не подменивать рыночное ценообразование. Иначе, добавила Набиуллина, можно получить обратный эффект.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что подмены рыночного ценообразования не планируется. Он согласен с тем, что это «бюджетно-нейтральное решение».

В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин обратил внимание на скачки цен на сахар и подсолнечное масло. Тогда Правительство договорилось с производителями и торговыми сетями заморозить стоимость продуктов. Позже производители мяса птицы и яиц также решили на два месяца заморозить цены.

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал следить за ценами на определенными товарами. Минсельхоз, к примеру, контролирует стоимость табачных изделий и продуктов. Росалкогольрегулирование следит за спиртными напитками, за Минпромторгом закрепили технику, мебель, компьютеры и телефоны.

В Кремле отметили, что власти держат ситуацию с ценами под контролем. Путин добавил, что ограничения цен не сказываются на потенциале отраслей.

«Речь идет об ограничениях, связанных с извлечением сверхприбылей. И здесь ничего страшного нет», — указал Президент.

Еще в декабре Набиуллина призывала отменить меры по регулированию цен на продукты, указывая, что они должны нести краткосрочный характер. Если их продлить, то это, по ее мнению, «законсервирует» дисбаланс спроса и предложения, и даже не приведет к его росту, так как не даст производителям мотивации инвестировать в производство.

«Что такое цены? Это главнейший экономический индикатор <…>Если этот индикатор не работает, то не работает весь экономический механизм!, — заявила Набиуллина.

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