Ахметову пропишут REMIT

Оппоненты донецкого олигарха взялись усиливать конфликтующую с ним НКРЭКУ

В конце прошлой недели глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Андрей Герус зарегистрировал законопроект №5322 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения злоупотреблениям на оптовых энергетических рынках».

«Украина как сторона Энергетического сообщества взяла на себя обязательства имплементировать Регламент Евросоюза №1227/2011 о прозрачности оптового энергетического рынка в его адаптированной редакции. Разработанный проект закона направлен на решение этой задачи», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Упомянутый Регламент №1227/2011 представляет собой документ, закрепляющий Положение о целостности и прозрачности оптовых рынков электроэнергии и газа, которое более известно в Украине под аббревиатурой REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Звучит по-европейски цивилизованно. Но цель и задача REMIT на много ближе к украинским реалиям: борьба со злоупотреблениями на энергорынках в виде инсайдерской торговли или манипулирования рынками.

Вышеуказанный законопроект №5322 как раз и является инструкцией, по которой можно будет установить эти самые манипуляции и заставить виновных за них ответить. В цивилизованном мире такой инструмент существует давно и успешно применяется.

Почему у нас пришли к этому только сейчас? Юридической причиной может быть процедура спора против Украины со стороны Секретариата Энергетического сообщества, открытая меньше двух недель назад, 26 марта, как раз из-за саботажа имплементации требований REMIT в национальное законодательство. Но есть и другая причина.

Прикладная реализация REMIT подразумевает расширение полномочий Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Чтобы стабилизировать и зафиксировать прозрачность правил энергорынка, необходимо принятие законопроекта о REMIT. За этим словом стоит предоставление широких прав регулятору относительно мониторинга рынка электроэнергии с целью выявления злоупотреблений и оперативного реагирования на такие злоупотребления. Принятие закона о REMIT является одной из ключевых задач Министерства энергетики, реализация которой позволит повысить прозрачность энергорынка и предохранить его от злоупотреблений со стороны участников», – говорил еще в конце прошлого года замглавы Минэнергетики Юрий Бойко, который тогда находился в статусе исполняющего обязанности министра.

Как раз в период этого заявления Бойко над вышеупомянутой НКРЭКУ сгустились тучи: в октябре 2020 г. в Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов о неконституционности президентских указов о назначении членов энергетического регулятора.

Как сообщал «ОЛИГАРХ», у истоков этой инициативы стоял народный депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец, обратившийся в столичный Окружной административный суд с иском о незаконности назначения главы Нацкомиссии Валерия Тарасюка. Свою инициативу он объяснил нарушением законодательства, которое якобы было допущено при утверждении Тарасюка.

Но уже тогда было очевидно, что за этим выпадом просматриваются интересы группы «ДТЭК» Рината Ахметова: она уже тогда находилась в конфликте с НКРЭКУ на почве заниженных, как считают у олигарха, норм дохода так называемого стимулирующего тарифообразования – RAB-тарифов.

Сейчас, спустя почти полгода после начала той кампании, она так и не получила своего продолжения. Точнее, она трансформировалась в другое. Месяц назад Нацкомиссия пошла в контратаку на группу «ДТЭК», оштрафовав ее компании «Западэнерго», «Днепроэнерго» и «Востокэнерго» на 1,7 млн грн. каждую «за необеспечение в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях, и несвоевременное информирование Министерства энергетики, НКРЭКУ и «Укрэнерго» о критической ситуации с топливом».

Данные суммы штрафов хоть и являются крупными для обывателя, участниками рынка воспринимаются как капля в море – они ж оперируют миллиардами. И если сейчас 1,7 млн грн., в соответствии с действующей нормативной базой, является верхней границей максимально возможного штрафа, то внедрение в Украине REMIT резко расширит палитру рычагов влияния НКРЭКУ, тем самым подливая масла в огонь интриги будущей «зарубы» регулятора с крупнейшей энергетической группой в стране.

oligarh.media