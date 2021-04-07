Нардепы задекларировали миллиарды в криптовалюте

Около 15 народных депутатов задекларировали сбережения в криптовалюте.

Об этом сообщает “Радио Свобода”, проанализировавшего финансовые отчеты народных избранников за 2020 год.

Больше всего криптовалюты имеет член депутатской группы «Партия «За будущее» Анатолий Урбанский, который указал, что владеет 4256,3278 Bitcoin и 4256,3278 Bitcoin Cash (в гривневом эквиваленте по состоянию на 5 апреля 2021 это соответственно – около 6981867306 грн (1639630 грн за 1 Bitcoin) и 72652536 грн (17034 грн за 1 Bitcoin Cash).

Еще один народный депутат – член депутатской группы «Доверие» Сергей Вельможный – задекларировал 11 428 единиц криптовалюты MONERO (в гривневом эквиваленте по состоянию на 5 апреля 2021 это – около 83909175 грн (7 341,03 грн за 1 MONERO).

356 единицами криптовалюты Ethereum и 49 единицами Bitcoin обладает экс-«слуга», а ныне внефракционный Гео Лерос (в гривневом эквиваленте по состоянию на 5 апреля 2021 это – около 20811048 грн (58 516 за 1 Ethereum) и 80236030 грн соответственно ).

Между тем «слуга народа» Василий Мокан имеет наибольшее разнообразие криптовалют. В частности, он задекларировал, что в разных объемах обладает не только Bitcoin и Etherium, но и NXT, Ripple и Litecoin.

В общем сбережения в криптовалюте зафиксировали, среди прочего, 10 «слуг народа», один член ОПЗЖ, а также представители депутатских групп «Партия «За будущее» и «Доверие». Три парламентария – «слуги народа» Дмитрий Гурин и Юрий Камельчук, а также членк фракции «Голос» Инна Совсун, – указали в декларациях, что криптовалюой владеют их партнеры по браку.

В то же время председатель партии «Голос» Кира Рудик в 2020 году продала криптовалюту, которой владела, задекларировав 505 101 гривну от продажи Bitcoin и 461080 гривен от продажи Ethereum (их у нее, согласно декларации за 2019, было 1,006 и 31,723809 единиц соответственно).

Как сообщалось ранее, Маск первоапрельским твитом поднял стоимость криптовалюты