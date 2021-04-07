Путин освободил от должности главу Тывы

Как передает корреспондент The Moscow Post в Республике Тыва , врио назначен Владислав Ховалыг. Указ вступает в силу со дня его подписания.

«Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва», — говорится в указе.

Ранее The Moscow Post писал о том, что Шолбана Кара-оола ждет скорая отставка.

Владислав Ховалыг был мэром города Кызыла Республики Тыва с 2008 по 2018 годы. Получил образование в Красноярском государственном университете по специальности «юриспруденция».

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