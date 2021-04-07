Операция «отпуск»: проявление Высокинского

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Свердловской области , в связи с затянувшимся отпуском губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в кулуарах региональной администрации с новой силой обсуждают слухи о его возможном уходе с должности. Среди наиболее вероятных преемников называют вице-губернатора Александра Высокинского, которого как будто под эту ситуацию недавно назначили на должность.

Консенсус один — если Куйвашев уйдет, то, скорее всего на повышение в Минпромторг РФ, как говорят, заместителем с прицелом на министерское кресло в скором будущем. Ибо дела у Мантурова в последнее время плохи. Плохи в том смысле, что вокруг ведомства не перестают греметь коррупционные скандалы, а сам министр может быть слишком плотно завязан на интересы крупного бизнеса.

При этом тоже самое можно было бы сказать про самого Куйвашева — в регионе расположен целый ряд крупных, системообразующих предприятий и производств. Каждое из них стремится иметь особые отношения с региональными властями.

Это, в первую очередь, «Уральская горно-металлургическая компания» олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, «Русская медная компания» Игоря Алтушкина, ГК «Синара» Дмитрия Пумпянского. Среди прочего, регион является одним из базовых и для Виктора Вексельберга с его активами в сфере энергетики и ЖКХ.

Нельзя забыть и о госсекторе, в области есть предприятия «Ростеха» (тот же «Уралвагонзавод»), сосредоточен огромный ресурсный и транзитный потенциал. Все это делает регион одним из опорных для страны, а вопрос по кандидатуре руководителя — конфликтным для огромного количества интересантов.

«Проявившийся» Высокинский

Пока Куйвашев находится в отпуске (кто-то считает, что на самом деле в Москве, «согласовывается» в Администрации Президента), и.о. губернатора Александр Высокинский развернул бурную административную активность.

Как утверждают авторы телеграм-канала «Незыгарь» , якобы он назначает и переназначает главврачей и педагогов, передвинул главного охранника здания мэрии Екатеринбурга в кресло главы Кировского района, и пролоббировал кандидатуру нового министра финансов региона Александра Старкова, которого он сам же выдвинул перед Законодательным Собранием. Высокинский начал обживать кабинет Куйвашева?

Недавно новым главой Екатеринбурга избрали Алексея Орлова. Как считается, человека Куйвашева. Тем самым, считают политологи, губернатор заранее начал очередную «реформу» по расставлению близких себе людей на ключевые значимые посты. Зачем? Затем, что «свои» люди могут гарантировать безопасность «вложений» экс-губернатора в регионе в период его трудов в Москве.

Это же считается и сигналом для Высокинского — после долгой аппаратной борьбы Куйвашев реализовал часть его амбиций при назначении вице-губернатором. И, в то же время, укрепил контроль над гордумой и мэрией Екатеринбурга. Вероятное противостояние команд чиновников Высокинского и Куйвашева, а также тех финансово-промышленных групп, которые могут за ними стоять, прослеживается уже сегодня. Еще 25 марта 2021 года сотрудники ФСБ провели обыски в МАУ «Город», который входит в медиахолдинг администрации Екатеринбурга. Об этом писал «Коммерсант» .

Как писал «Коммерсант» , проверка была связана с подозрением на коррупцию при покупке подарков для ветеранов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это приходилось на период работы команды предыдущего мэра Александра Высокинского. Наблюдатели тут же посчитали это намеком от Куйвашева в сторону якобы заигравшегося в губернатора Высокинского.

Примечательно, что пиарблоком мэрии в тот период управляла близкая к Высокинскому Екатерина Куземка — она была вице-мэром. Но проработала там недолго — с 2019 по 2020 год. А ушла через некоторое время после громкого скандала, когда в июне 2020 года Счетная палата города заявила о нарушениях в расходовании бюджетных средств, совершенных медиаблоком мэрии.

В конце 2019 года в отношении Екатерины Куземки проводилась доследственная проверка из-за аудиозаписи, которую разослали на почту региональных СМИ во время майских протестных акций в сквере около театра драмы. Об этом также сообщал «Коммерсант» .

На аудиозаписи, напомним, обсуждалось предложение создать лже-петицию, в которой якобы жители Екатеринбурга должны были потребовать от губернатора построить новый парк, а от епархии — заключить соглашение с мэрией, что храм в сквере будет последним религиозным сооружением, построенным до юбилея города.

Обыски в МАУ «Город» – «намёк» Высокинскому от Куйвашева?

То есть если все рассуждения о противостоянии Куйвашева и Высокинского в последние годы не были преувеличением, то в случае подлинности аудиозаписи получилось бы, что команда нынешнего вице-губернатора не отступилась бы и перед нагнетанием той конфликтной ситуации из-за парка — лишь бы «подвинуть» Куйвашева?

Таким образом, отставка Куземки и вывод её из игры, чтобы не продолжать нагнетание ситуации с Куйвашевым (ведь если «провокация» была — она провалилась), выглядит логичным шагом. И понятна нынешняя активизация Высокинского в ранге и.о.

Универсиада близко

Куйвашев прекрасно знает об активности Высокинского и его регулярных встречах с представителями политической и бизнес-элиты региона. Он уже «осадил» своего заместителя, пообещав, что после выхода из отпуска будет ждать ответ вице-губернатора о результатах его работы — в частности, по направлению инвестиционной политике. Об этом пишет «Ура.ру» .

Это можно трактовать, как еще один сигнал Куйвашева в сторону Высокинского — не спеши провожать меня с должности. И многие эксперты не верят, что время Куйвашева-губернатора вышло. Более того, ситуация может быть выгодна губернатору с точки зрения того, что все его оппоненты и недоброжелатели, к коим относят и Высокинского, проявили себя.

При этом самому Куйвашеву есть, зачем остаться на еще один срок, а федеральному центру и олигархам — не быть против его переизбрания. Сейчас огромные деньги вложены в проект летней Всемирной летней универсиаде в Екатеринбурге. Она пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, в неё вложены огромные деньги.

Общая стоимость подготовки к играм — около 79 миллиардов рублей. Ранее в СМИ фигурировала меньшая сумма. В августе 2020 года РБК писал о 64,7 млрд рублей — причем с учетом приплюсованных 6 млрд рублей, на которые за последние полгода выросла смета.

Крупнейшим бизнес-игроком, вовлеченным в подготовку Универсиады, выступает ГК «Синара» олигарха Дмитрия Пумпянского, которой достались практически все крупные стройки. Пумпянского же называют чуть ли не «кошельком» Куйвашева, но он слишком сильный игрок, чтобы так просто описывать его роль.

Более того, в октябре 2020 года стало известно АО «Синара-Девелопмент» сохранит статус единственного исполнителя государственных контрактов при подготовке объектов Универсиады. Об этом Владимира Путина попросил лично губернатор Евгений Куйвашев, писало издание «Ура.ру» .

Кто защитит «вложения» Пумпянского (слева) в регионе, если после ухода Куйвашева (справа) новая команда начнет «перекраивать» область под себя?

Просто так такие вещи не делаются. Высока вероятность, что сам Куйвашев мог получить некие гарантии (не будем говорить — «отступные») личного благополучия от Пумпянского, чьи структуры оказались подрядчиками на крупнейших стройках области ближайших лет. То, еще большой вопрос, кто чьим «кошельком» может быть.

Ввиду всех этих обстоятельств, уходу Куйвашева на повышение вряд ли поспособствует даже существующий в регионе конфликт элит. Ведь сейчас губернатору как никогда важно гарантировать безоблачное проведение Универсиады (на которой дико заработает Пумпянский) — что может стать своеобразным венцом, доброй памятью о эпохе его руководства в регионе. А потому в уход Куйвашева в ближайшее время верится мало, а нынешнее обострение несёт больше рисков для Высокинского и его команды, нежели для губернатора.

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