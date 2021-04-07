«Питбуль» российского бизнеса Александр Винокуров?

Скандальный зять главы МИД РФ Сергея Лаврова нацелился на Сбер Германа Грефа?

Александр Винокуров ранее работал в инвестиционной компании А1, которая неоднократно подозревалась в рейдерских захватах различного бизнеса. Обычно все начиналось с участия А1 в корпоративном конфликте акционеров.

Бизнесмен мог приложить руку к банкротству крупной обувной сети «ЦентрОбувь», деньги из которой предположительно уплыли в сеть магазинов фиксированных товаров Fix Price?

Сегодня стало известно, что Fix Price станет реализовывать свои товары через онлайн-сервис «Сбермаркет», принадлежащий Сберу. Акционеры сети — основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, структуры Marathon Group Александра Винокурова, а также Goldman Sachs Group. Более скандальной компании трудно себе представить.

Сергей Ломакин одно время находился в международном розыске по подозрению в выводе средств из компании «ЦентрОбувь», где бизнесмен был главным идеологом. А сейчас собирается сотрудничать в главным государственным банком России. Ломакин предположительно мог действовать по указанию Винокурова?

Александр Винокуров с 2011 г. по 2014 г. был президентом группы «Сумма» братьев Магомедовых. С 2018 г. они находятся в СИЗО по обвинению в создании ОПС, мошенничестве и хищении 11 млрд руб. Им грозит до 25 лет лишения свободы, а Винокуров как ни в чем не бывало ведет свой бизнес.

Если проанализировать деятельность зятя уважаемого Сергея Лаврова, то создается впечатление, что Александр Винокуров может работать в интересах крупного российского бизнеса. Партнерами бизнесмена являются ВТБ, глава «Ростех» Сергей Чемезов и глава «АФК Система» Владимир Евтушенков. Винокуров входит в советы директоров их компаний.

Что сулит главе Герману Грефу и его Сберу сотрудничество с сетью Fix Price?

Овчинка выделки стоит?

Сеть Fix Price, продает товары по фиксированным ценам от 50 до 249 руб. Бесплатная доставка через «Сбермаркет» будет осуществляться через 20-60 мин. Сейчас Fix Price пользуется услугами «Почты России» и службы СДЭК, срок доставки которых составляет от одного до нескольких дней.

Эксперты рынка недоумевают, какие экономические выгоды от сотрудничества со Сбером получит Fix Price, которая будет работать практически без прибыли, так как придется платить комиссию банку и курьеру.

Александр Винокуров точно себе в убыток работать не будет. Со временем доставка может стать платной. Возможно, что бизнесмен положил глаз на «Сбермаркет», который стремительно развивается.

По итогам прошлого года количество заказов у сервиса выросло в 14 раз., оборот в 11 раз, достигнув 20 млрд руб., количество ритейлеров- партнеров — в 13 раз, компания присутствует в 83 субъектах РФ.

Герман Греф пустил «козла в огород»?

Fix Price представлена в 79 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, насчитывает 4279 магазинов. Александр Винокуров может предложить Герману Грефу выход на зарубежные рынки, а за это потребовать долю в «Сбермаркете». Схема подобного сотрудничества для Винокурова ясна как белый день. Надо только зацепиться за актив, а там уже смотреть по ситуации.

В идеале – развязать корпоративный конфликт и потребовать отступные. Или впарить Сберу за государственные деньги сеть Fix Price, предварительно выведя из нее деньги. С таким «прикрытием» как Сергей Чемезов возможны любые варианты.

Выводить деньги есть куда. Учредителем сети является ООО «Бэст-прайс», принадлежащее кипрскому офшору «Колмаз Холдингс лтд».

Выручка сети по итогам 2020 г. составила 190 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2019 г. на треть. Тогда выручка была 143 млрд руб., прибыль -12 млрд руб.

Сбер стал мажоритарным акционером «Сбермаркета» в начале февраля, выкупив его долю у Mail.ru. И тут же «нарисовался» Александр Винокуров со своей сетью Fix Price. Почуял запах денег?

В марте Fix Price провела IPOна Лондонской бирже, что позволило привлечь $2 млрд. Состояния основателей сети Сергея Ломакина и Артема Хачатряна выросли до $3.4 млрд у каждого.

В результате проведенного IPOдоли основных акционеров снизились. Не попытается ли вскоре Александр Винокуров вбить клин между Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном?

Они сотрудничают с конца 90-х годов, но всем хорошо известна пословица – дружба дружбой, а денежки врозь. Есть предложения, от которых просто невозможно отказаться.

Как банкротили «ЦентрОбувь»?

Сергей Ломакин и Артем Хачатрян вместе с Александром Самоновым еще в 1998 г. создали сеть магазинов «Копейка», которую в 2007 г. продали финансовой корпорации «Уралсиб». Та в 2010 г. продала сеть X5 Retail Group, контролируемой «Альфа-групп». Сейчас бывшая «Копейка» работает под брендом «Пятерочка».

На вырученные от продажи деньги Ломакин и Хачатрян создали Fix Price. Примерно в это же время к ним за финансированием обратились Анатолий Гуревич и Дмитрий Светлов, основатели сети «ЦентрОбувь», у которых было уже более 300 магазинов. И тут мог появиться Александр Винокуров.

В 2009 г. в результате корпоративного конфликта между акционерами другой сети — супермаркетов «Лента» — Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером с одной стороны и Олегом Жеребцовым с другой стороны акции последнего за бесценок отошли консорциуму инвестфондов TPG и VTB Capital.

С 2006 г. по 2011 г вице-президентом и со-главой TPG Capital в России работал выпускник Кембриджского университета (Великобритания) Александр Винокуров. Мог ли он быть инициатором и заинтересованной стороной конфликта в «Ленте»?

В 2011 г. те же фонды выкупили большой выгодой для Августа Мейера его 40.6% акций в «Ленте». Сумма сделки составила $1 млрд. И Винокуров покинул фонд. Получил от Мейера часть за содействие в продаже его пакета акций?

Есть подозрение, что Сергей Ломакин мог быть знаком с Александром Винокуровым и изначально действовать по его указке.

Сергей Ломакин был в «ЦентрОбуви» засланным казачком?

Ломакин и Хачатрян вложили в «ЦентрОбувь» $35 млн и сеть начала стремительно развиваться. В 2011 г. компания планировала выйти наIPO, ее оценивали в $1.5 млрд. Размещение отложили на полгода, а потом и вовсе отменили. Возможно именно в то время в компании начался корпоративный конфликт между акционерами, которые преследовали разные цели.

Могли Сергей Ломакин и Артем Хачатрян выводить деньги из «ЦентрОбувь» в свою сеть Fix Price?

Выручка «ЦентрОбувь» в 2013 г. выросла по сравнению с 2009 г. в три с лишним раза до 45 млрд руб. А в 2014 г. после скачка курса доллар начались проблемы с обслуживанием кредита Газпромбанка.

Именно в этом году Александр Винокуров стал президентом компании А1. Мог «раздувать» конфликт в «ЦентрОбувь»?

Поговаривают, что для решения проблемы в «ЦентрОбувь» Сергея Ломакин обращался к Дмитрию Кочтыгину. Тот и посоветовал специалиста по корпоративным конфликтам Александра Винокурова?

В 2016 г. с подачи Газпромбанка было возбуждено уголовное дело против Сергея Ломакина. Его заподозрили в том, что кредитные деньги шли не на развитие сети, а на совсем другие цели.

В 2017 г. «ЦенртОбувь» признали банкротом, в 2018 г. было прекращено дело против Сергея Ломакина. Какую-то часть долгов погасили за счет Fix Price, чтобы бизнесмен не сел?

Этому мог поспособствовать новый акционерFix Price – ВТБ. Владельцем пакета акций тал «ВТБ капитал», а Ломакину и Качатряну на какое-то время пришлось выйти из состава акционеров.

«Состав акционеров Fix Price действительно поменялся. Новые инвесторы – один из фондов прямых инвестиций, группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе [гендиректор Дмитрий] Кирсанов».

Так комментировал смену акционеров «Ведомостям» Артем Хачатрян.

Под фондом прямых инвестиций, видимо, имелся в виду «ВТБ капитал», таинственные инвесторы из Прибалтики могли быть партнерами Сергея Ломакин из QuadroCapitalPartners, связанной с Гедрюсом Пукасом.

История – очень туманная, но за ней чувствуется рука опытного кукловода. Впоследствии доля ВТБ в Fix Price перешла к «Марафон групп» Александра Винокурова. Так и было задумано изначально?

Следы Александра Винокурова?

До сих пор остается загадкой, каким образом Сергей Ломакин и Артем Хачатрян вернули себе доли в сети в Fix Price. На момент проведения IPOим принадлежало 41.66% акций, сейчас – 35.4%. Принадлежат ли они им вообще? Или владельцами офшора-учредителя ООО «Бэст Прайс» могут быть совсем другие люди?

Конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что за Дмитрием Костыгиным и Сергеем Ломакиным стоит Александр Винокуров. Однако уж очень многое указывает на это.

ООО «Марафон групп» принадлежит кипрскому офшору «Эмджи Марафон групп(Сайрус).

В 2019 г. при выручке 43 млн руб. компания получила убыток 295 млн руб. Прибыли у ООО «Марафон групп» не было с момента основания в 2016 г. Стоимость актива (-702 млн руб.). Из компании могли выводить деньги?

Наверное, Александр Винокуров умело «распоряжается» компанией, потому как нельзя заподозрить в финансовой некомпетентности выпускника Кембриджского университета.

Несмотря на такие финансовые «успехи» Винокуров является акционером крупного ритейлера «Магнит» вместе с ВТБ. Это — подтверждением близких отношений главы банка Андрея Костина и бизнесмена. Банк и ранее мог действовать в его интересах.

Александр Винокуров прошел жесткую школу в компании А1, специализирующейся на корпоративных конфликтах. А в 2010 г. офис «Ленты» брали штурмом с применением слезоточивого газа. В А1 Винокуров работал более цивилизованно?

Бизнесмен имеет хорошую «крышу» — в 2018 г. вошел в совет директоров фармацевтической компании «Нацимбио», принадлежащей «Ростех». В 2020 г. Винокуров стал членом Совета директоров компании «Алиум групп», созданной для управления фармацевтическими активами «АФК Система».

В конце марта компания Евтушенкова приобрела у «Ростех» 32.4% в заводе «Синтез», производящим медицинские изделия. Актив будет находится под наблюдением Александра Винокурова?

Бизнесмен успевает и другим помогать, и свои дела вести.

Интересно, какая судьба уготована сети Fix Price. Не ждет ли ее участь «ЦентрОбувь»?

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