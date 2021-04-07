Кириенко заявил о неизбежности общих мировых правил работы компаний в интернете

Все страны мира неизбежно должны будут договариваться о международных общих правилах работы глобальных компаний и пользователей в интернете, считает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его цитирует ТАСС.

Кириенко рассказал, что в ООН создана дорожная карта по цифровому сотрудничеству с перечнем этапов, которые должно пройти мировое сообщество для выстраивания одинаковых правил для интернет-гигантов.

Первый замруководителя администрации президента считает, что такие компании делают нашу жизнь лучше и расширяют возможности, но при этом важно понимать их правила работы для соблюдения прав и свобод граждан.

«Они должны обеспечивать защиту персональных данных, используя большие данные, которые по сути своей принадлежат самим пользователям, они должны соблюдать правила использования этих данных», — пояснил Кириенко.

Он также выразил мнение, что меры Роскомнадзора по замедлению трафика социальной сети Twitter за неудаление запрещенного в России контента корректны, и нужно было применить их раньше, чтобы у государства не возникала в дальнейшем необходимость защищать своих граждан.

«Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство с уважением воспринимали наши иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать», — заключил Кириенко.

Он также отметил, что глобальные платформы не должны вводить свою цензуру.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор объяснил меры тем, что соцсеть не в полной мере удаляет со своих страниц запрещенный контент.

В начале апреля российский суд выписал Twitter несколько штрафов за неисполнение местного законодательства. Итоговая сумма всех взысканий за отказ удалять запрещенную информацию составила 8,9 миллиона рублей.