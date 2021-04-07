Получал, но не взятку: Белозерцев и Шпигель разошлись в версиях о вознаграждении

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взятки в 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, его жены и ее сотрудника, признал, что миллиардер передал ему 20 млн рублей.

По словам экс-главы региона, эти деньги были не взяткой, а предназначались для финансирования кампании перед губернаторскими выборами.

Версию Белозерцева привел его адвокат на заседании по жалобе на меру пресечения в виде заключения под стражу. Он подчеркнул, что в материалах нет данных о том, как именно его подзащитный якобы лоббировал интересы группы «Биотэк» в обмен на деньги, сообщает ТАСС.

Как утверждает адвокат, запись телефонных разговоров фигурантов указывает на то, что передача денег не увязывалась с открытием складов компаний Шпигеля в Пензенской области. Сам экс-губернатор сказал, что ни разу «не создавал преференций» «Биотэку», который работал в регионе задолго до того, как он стал главой области.

Адвокат также напомнил версию защиты, согласно которой Mercedes, считающийся частью взятки, принадлежит «Биотэку» и находится в лизинге. Белозерцев заверил, что ездил на старом автомобиле, который принадлежит представителю Пензенской области в Москве.

Также защитник Белозерцева сообщил, что у его клиента серьезные проблемы со здоровьем, поэтому он не может находиться в СИЗО.

Несмотря на это, Мосгорсуд признал арест Белозерцева законным и оставил его под стражей до 21 мая.