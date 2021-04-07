Почему коррупционеры так глупо прячут наличные

500 млн рублей россыпью изъяли силовики при обыске у задержанного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

До того в доме главы алтайского минздрава нашли 6 млн рублей – подозреваемый во взяточничестве чиновник прятал их в тайнике под полом туалета. А сколько ещё было случаев, когда следователи мешками выносили наличные из особняков казнокрадов? И ведь это как раз та ситуация, когда корысть и жадность не сделали богаче – найденные деньги ушли в доход государства. Почему же коррупционеры предпочитают хранить наличные?

«Виновность Белозерцева в плане коррупции пускай определяет суд, – написал после задержания пензенского губернатора социолог Борис Кагарлицкий. – А вот насчёт глупости и пошлости у нас уже есть все основания сделать окончательные выводы: только дебил будет складывать миллионы рублей пачками дома, как будто он хранит солёные огурцы и маринованные помидоры».

Что ж, глядя на золочёные интерьеры чиновничьих домов, которые не раз мелькали на видеозаписях обысков, и правда возникает мысль, что со вкусом и представлениями о прекрасном у управленцев не всё ладно. Неужто также не хватает и фантазии надёжно спрятать неправедно нажитое?

Миллиард в подушке

«Брать наличкой безопаснее, нежели безналом. Когда человек получает взятку наличными, он рискует всего один раз – непосредственно в момент получения. Если же ему перечисляют средства на счёт или карту, то «концы» можно будет обнаружить и через год, и через 10 лет», – объяснял причину любви взяточников к наличности глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев.

Наличные и правда намного удобнее, но, как опять же отмечают профессионалы, только когда их не так много. К примеру, даже 10 млн рублей это уже увесистый пакет. А если 100? Когда припрёт, будет ли время паковать кеш? Вон жена мэра Томска Ивана Кляйна пыталась спасти миллиард рублей, впопыхах набив ими подушку и выбросив её в окно. Не удалось – миллиард нашли и забрали.

Одно время спасением для сокрытия нажитого добра считался развод. Если помните, лет пять назад всего за год расторгли брак едва ли не полсотни чиновников и депутатов. Однако уже есть судебная практика, когда такой развод признавался фиктивным. Хотя порой всё еще «прокатывает». Прошлой осенью силовики пришли с обыском в особняк к главе минздрава Ростовской области Татьяне Быковской. Как водится, дом – полная чаша: повсюду позолота, у супруга из кармана треников торчит пачка пятитысячных. «Откуда всё это?» – спросили у чиновницы. – «Не знаю, всё принадлежит мужу, он бизнесмен. К тому же мы с ним в разводе». – «А что вы тогда тут живёте?» – «А это наше дело, не лезьте в чужие отношения».

Тем не менее ещё в 2012 году тогдашний начальник ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов заверял: серьёзные взятки серьёзным людям передаются не наличными, а зачислением на офшорный счёт. «У чиновников есть знакомые, которые им предоставляют реквизиты. А спустя некоторое время деньги «загоняют» либо на счета зарубежных компаний, либо на личные счета в иностранных банках. Но такое редко бывает. В основном средства через ряд фирм-посредников возвращаются обратно в Россию и обналичиваются».

Сугробов явно знал, о чём говорил, – в 2017 году сам сел за коррупцию. А годом позже глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин объявил: его ведомство обнаружило связь между российскими чиновниками и сомнительными операциями по выводу денег в офшоры на общую сумму в несколько миллиардов руб­лей! Причём к владению зарубежными компаниями причастны депутаты и губернаторы. Тогда Чиханчин пообещал, что к ногтю прижмут всех. Но прошло уже три года, и что-то не слышно о тотальных задержаниях владельцев офшоров. Продолжают изучать документы?

Умные выбирают криптовалюту

Хотя последние годы офшорная лавочка прикрывается. Плюс сливы «панамских» и прочих досье сделали этот способ прятать деньги небезопасным – а ну как журналисты нароют что-то и начнут трепать фамилию? Потому маститые коррупционеры активно осваивают новые методы. Одним из них в «Трансперенси Интернешнл»* (признан Минюстом РФ иноагентом) называют скупку предметов искусства. Чем они хороши – тем, что не падают в цене. Плюс условного Пикассо даже не надо везти в Россию, а можно оставить на складе во «фрипорте», где не надо ни декларировать товар, ни платить за него пошлину. «Многие бывшие силовики покупают предметы искусства», – отмечают борцы с коррупцией.

Ещё один способ – покупка криптовалюты. Да, согласно недавнему постановлению российские должностные лица с 1 января до 30 июня 2021 года обязаны предоставить сведения о принадлежащих им цифровых финансовых активах. После этого в случае обнаружения незадекларированной криптовалюты им будет грозить увольнение. Но знатоки современных технологий уже подтрунивают над этой угрозой: кто и как будет определять, есть ли у чиновника крипта, если она полностью анонимна?

А давать взятку криптовалютой вообще проще простого – передал флешку с ключом к кошельку, и всё.

И всё же, говорят знатоки, среди отечественных коррупционеров ещё долго в ходу будут наличные. Слишком уж косны наши казнокрады, слишком недоверчиво они относятся к новым технологиям. Так что, похоже, прав был политолог Виталий Третьяков, написавший после ареста Белозерцева: «Сколько раз я говорил чиновникам: как только 1 млрд накопите, остальные взятки и откаты просто сжигайте! Потратить всё равно не получится – слишком много. А при аресте – отягчающее обстоятельство. Но не слушают. Алчность…»

Топ-5 чиновников и силовиков по количеству найденных у них денег и ценностей

Кирилл Черкалин

Около 12 000 000 000 рублей. Кирилл Черкалин, экс-начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России

Во время обыска в трёх квартирах Черкалина нашли наличные в рублях, долларах и евро на 12 млрд рублей. Позже появились кадры из роскошного особняка, в котором жил полковник, – его рабочий «будуар» был оформлен в виде Овального кабинета американских президентов в Белом доме. Помимо денег арест наложен на коллекцию часов Черкалина стоимостью 8 млн рублей.

Дмитрий Захарченко

Около 8 500 000 000 рублей. Дмитрий Захарченко, экс-заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ

Во время задержания у Захарченко нашли 300 млн рублей и 186 тыс. долларов (около 12 млн рублей). Затем в квартире, оформленной на сестру полковника и предназначавшейся для хранения денег, обнаружили 2 млн евро и свыше 120 млн долларов. Также 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей лежали в квартире родителей силовика. А в ходе следствия дополнительно «всплыли» 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, 4 автомобиля, слиток золота весом 500 граммов, часы Rolex и драгоценности

Геннадий Лопырёв

Свыше 1 000 000 000 рублей. Геннадий Лопырёв, экс-начальник Федеральной службы охраны по СКФО

Задержан в 2016 году по обвинению в получении взяток. Как сообщал «Интерфакс», при обыске у него нашли свыше миллиарда рублей. Также в доме находились картины художников-авангардистов, статуэтки и старинные кинжалы – подарки президенту, которые генерал вывозил из резиденции «Бочаров Ручей». Суд конфисковал у Лопырёва и его семьи 5 квартир на 140 млн рублей, 4 дома на 136 млн рублей, 5 земельных участков, 5 гаражей и 4 автомобиля.

Григорий Слабиков

Свыше 1 000 000 000 рублей. Григорий Слабиков, экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора

Слабиков, его дочь и их сообщ­ники похитили 5,6 млрд рублей из фонда саморегулируемых организаций. Дома у него нашли 33 млн рублей и 560 тыс. евро, а в сейфовых ячейках банков ещё 1,009 млрд рублей. Также были изъяты ювелирные украшения весом более килограмма. В середине марта суд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно.

Александр Хорошавин

Около 1 000 000 000 рублей. Александр Хорошавин, экс-губернатор Сахалинской области

Во время обыска в доме Хорошавина, которого обвиняли в получении взяток, изъяли миллиард рублей наличными и около 800 единиц ювелирных изделий. Примечательно, что согласно декларации Хорошавин владел только скромной квартирой, «Лексусом» и старой «Волгой».

versia.ru