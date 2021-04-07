Дрозденко «построили» Москвиным?

Как пишет The Sankt-Peterburg Post , SVP Group депутата Госдумы Сергея Валерьевича Петрова и его партнера, экс-депутата областного ЗакСа Дениса Жукова возвращается к идее реализации проекта строительства 1 млн кв. м жилой недвижимости на участке площадью почти 125 га в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти. В регионе ему принадлежит более 500 тысяч гектаров земли, что делает его крупнейшим лендлордом в области. Поговаривают, что он имеет амбиции проникнуть во властные структуры ЛО, поставив на место губернатора своего человека — заместителя регионального Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаила Москвина.

Аналитики оценивают стоимость актива в 4 млрд рублей, указывая на возможность его дальнейшего роста. На данной территории можно возвести 1,5 млн «квадратов» недвижимости, 1 млн из которых — жилье, а остальное — коммерческая и социальная инфраструктура. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта может составить 73 млрд рублей. Комплексное освоение территории продлится как минимум 10 лет. Учитывая масштабность проекта, зайти на него смогут, скорее всего, лишь крупные девелоперы.

SPV Group является крупнейшим лендлордом Петербурга и Ленобласти. В числе бывших и нынешних активов — порядка 700 га земли. Структура SVP Group фактически является сообществом частных инвесторов и компаний: 50% владеет Денис Жуков, 50% — члены семьи депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Петрова.

Лендлорд всея Ленобласти

В прошлом полковник военно-космических сил Петров служил на космодроме Плесецк, а сейчас является богатейшим человеком Ленобласти. После выхода на гражданскую службу Сергей Петров занялся строительным бизнесом. Он основал холдинг SVP Group (три первые буквы в названии можно расшифровать как аббревиатуру «Сергей Валерьевич Петров»). Компания начала активно приобретать участки и сельхозугодья на границе с Петербургом, затем удачно продавала их девелоперам под застройку. На землях, купленных «у Петрова», строится немало жилых комплексов, апарт–отелей, торговых и бизнес–центров.

«Форбс» , оценил доходы депутат за 2019 год в 54 млн рублей, еще 153 млн заработала его супруга. В собственности у парламентария три квартиры, жилой дом, участок, а вот его жена может похвастаться наличием гораздо большего имущества. У Ирины Петровой в собственности более 50 земельных участков, 4 квартиры, жилой дом и два нежилых помещения. Еще две квартиры в пользовании. Все объекты недвижимости находятся в России. Ездит она на Lexus RX 450h, Mercedes-Benz GLE 350d 4Matic.

Сергей Петров

Интересно, кто же обеспечил ему появление таких богатств и земельных наделов? Да и управлять этим хозяйством в одиночку нелегко. По слухам, Петров действует не без помощи местных властей. В частности, в свое время он активно лоббировал назначение на должность куратора ленинградских строек Михаила Москвина. Возможно ли такое, что господин Москвин в своей работе первым делом отрабатывает запросы своего патрона? И, при этом, много лет держится в подчинении губернатора Александра Дрозденко. В таком случае можно предположить, что господин Москвин является неким связующим звеном между губернатором и депутатом ГД. Но не все так просто.

Для начала не лишним будет напомнить о том, что Сергей Петров и сам собирался участвовать в борьбе за кресло губернатора Ленинградской области. Однако, поговаривали, такое назначение не согласовали в столице. Тогда, дескать, Петров и поставил на Москвина и начал ему оказывать всяческое содействие.

По отзывам коллег, Москвин очень амбициозен. И давно мечтает забраться в кресло губернатора Дрозденко. И, по всей видимости, именно поэтому делает все, чтобы в строительной отрасли было бы как можно больше проблем. И, возможно, в этой ситуации он работал в паре с Петровым.

В конце 2018 года Петров вдруг начал избавляться от своих земельных активов в регионе. Как писали 47news , для начала со своим партнером, бывшим депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Денисом Жуковым они выставили на продажу три земельных участка в Ломоносовском районе. Общая площадь участков составляет более 8 га. Запросили за все три надела более 260 млн. рублей.

При этом наделы принадлежали поровну Галине Петровой и Нине Жуковой — супругам бизнес-партнеров. До этого, с 2015 года, собственником земли был сам Денис Жуков, а ещё раньше это были земли совхоза «Красносельский». И еще в 2015 году было анонсировано строительство 3 млн. кв. метров жилья именно в Ломоносовском районе.

По словам бывшего вице-губернатора по строительству и топ-менеджера «Группы компаний «ЛСР» Георгия Богачёва, тогда продать эти земли было весьма проблемно, поскольку строить сегодня в области невыгодно. Застройщики постоянно банкротятся. Да и про издержки на инфраструктуру забывать не стоит.

По информации РБК , еще в 2009 году Компания SVP Group была намерена построить на Пулковском шоссе логистический комплекс стоимостью 350 млн долларов в партнерстве с каким-нибудь застройщиком. А ведь годом ранее в компании Петрова сообщили, что реализуют на Пулковском шоссе проект бизнес-парка стоимостью 1,5 млрд долларов, но и от этой идеи отказались.

Кроме того, у Жукова еще в 2014 году возник конфликт со строителями коммунальных сетей в Кудрово. Помимо дольщиков жилья тогда могли пострадать и 2000 жителей «Нового Оккервиля». Как отмечал 47news , администрация тогда говорила о шантаже. Дело в том, что «Строй-плюс» тогда демонтировал участок проложенного через ее территорию кабеля — мол, с ними этот процесс никто не согласовывал, а значит кабель был проложен незаконно. Но, поговаривали, тогда в компании уперлись не просто так. Ведь возникшее по этому поводу волнение на рынке могло ударить по господину Дрозденко.

По информации 47news , губернатор в ответ на эту ситуацию тогда заявил, что Денис Жуков неправ, ведь другие компании, напротив, активно и добровольно предоставляли свои участки под технические коридоры.

Параллельно с этим многие другие строительные объекты в ЛО замораживались, а соответствующие бумаги подписывал как раз-таки господин Москвин либо его подчиненные. Ранее об этом подробно рассказывал The Moscow Post .

Тогда поползли слухи — мол, Москвин имел личную заинтересованность в обострении ситуации на рынке, а главной задачей его было — вызвать массированные выступления обманутых дольщиков. А следом могла бы последовать резкая реакция Кремля и Дрозденко бы не поздоровилось?

Все рассчитано заранее?

Цель, по всей видимости, была довольно проста: депутат Государственной Думы и вице-губернатор Ленинградской области, как может показаться со стороны, решили взять под контроль всю строительную отрасль в регионе. И путем неких манипуляций «пошатнуть» позиции Александра Дрозденко?

В таком случае, задуманное у них получилось: недавно власти Ленобласти намерены обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой предоставить кредит на 8 млрд рублей для восстановления прав обманутых дольщиков. А ведь на три года в бюджете на эти цели и так предусмотрено 3,6 млрд рублей. Это поможет полностью решить их проблемы до конца 2025 года, считают чиновники, сообщал «Коммерсант» .

Всего же в Ленобласти насчитывается более 200 проблемных объектов, это 8% от всего строящегося жилья, что привлекло внимание даже президента Владимира Путина.

И теперь Петров, предположительно добившийся кризисной ситуации на девелоперском рынке Ленобласти, тем самым «подставив» Дрозденко, вернулся к работе с новыми силами? Сейчас у него, как у крупнейшего лендлорда в регионе сильны позиции, в то время как у его возможного оппонента как раз-таки из-за ситуации на рынке жилья они просели. Стоит ли теперь ожидать громкого «выступления» Петрова?

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