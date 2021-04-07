Зачем Вексельберг и Фридман скупают в регионах едва живые водоканалы

Два года назад муниципальным и государственным предприятиям хотели вовсе запретить деятельность по снабжению населения теплом и водой – альтернативой им предлагали сделать частные компании, работающие по договорам концессии.

Тогда радикальное решение всё же не было принято, однако с каждым годом концессий в ЖКХ становится всё больше. Что же так манит миллиардеров вкладываться в коммуналку?

Два крупнейших города Чувашии – Чебоксары и Новочебоксарск (суммарное население более 600 тыс. человек) – готовятся подписать концессионные соглашения с холдингом «Т Плюс». За счёт этого местные власти надеются обновить изношенную инфраструктуру теплоснабжения. Так, в Чебоксарах компания Виктора Вексельберга обещает переложить 100% теплосетей (686 километров), автоматизировать 33 действующие котельные и построить 7 новых. Общий объём инвестиций – 19 млрд рублей. Взамен концессионер сможет в течение 25 лет получать плату за тепло из кошельков жителей города.

Обещания выглядят красиво, но жители республики, похоже, мало в них верят. Зато они опасаются возможного роста тарифов и считают, что за модернизацию сетей в итоге придётся платить именно горожанам, при том, что вся прибыль достанется миллиардеру из списка «Форбс».

На прошлой неделе депутат Госдумы Игорь Моляков направил главе республики Олегу Николаеву запрос с требованием разъяснить правовые основания и экономическую целесообразность концессий в Чебоксарах и Новочебоксарске. Для проверки вероятных условий концессии депутат также обратился в Генеральную прокуратуру. При этом, судя по публикациям в местных СМИ, Николаев ещё в прошлом году принял принципиальное решение о сотрудничестве с «Т Плюс». Власти планируют окончательно решить этот вопрос к 1 мая. Однако на фоне недавних событий в Самаре такое упорство чувашских чиновников выглядит, мягко говоря, странным.

Из кармана в карман

15 марта стало известно, что прокуратура вынесла представление в адрес главы города Самары Елены Лапушкиной. Надзорное ведомство выявило нарушения при исполнении концессии, которую муниципалитет заключил с подконтрольной Виктору Вексельбергу компанией «Самарские коммунальные системы» (СКС). Речь идёт о нарушении сроков предоставления отчётности и подписания ежегодных документов об итогах реализации концессионного соглашения.

Ранее СКС обязалась инвестировать в объекты водоснабжения Самары 4,5 млрд рублей в срок до 2023 года. Но на сегодня инвестпрограмма выполнена только на 1,6 млрд рублей. Причём вполне вероятно, что речь идёт не о собственных средствах компании, а о ежемесячных платежах абонентов. Компания Вексельберга работает в городе с 2011 года и регулярно становится инициатором повышения тарифов на водоснабжение. Куда уходят деньги?

По всей видимости, ответ на этот вопрос связан с тем, что крупными поставщиками «Самарских коммунальных систем» являются аффилированные с ней и Виктором Вексельбергом компании: ПАО «Т Плюс» и ООО «РКС-Инжиниринг». Последняя заключила с СКС контракты на 1,9 млрд рублей. И, как считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, это могут быть «необоснованные закупки по необоснованным ценам». Весьма похоже, что подобные «схемы» внутри концессий Вексельберга характерны не только для Самары, но и для других городов.

В частности, структуры миллиардера контролируют АО «Тамбовские коммунальные системы» (ТКС), вокруг которого неоднократно вспыхивали громкие скандалы. Например, в ноябре 2020 года в результате аварии в Тамбове без горячей воды остались более 100 тыс. человек. Само предприятие работает «в минус»: только в 2019 году его убытки составили 85 млн рублей при выручке 738 млн рублей. Уже знакомая нам компания «РКС-Инжиниринг» получила от ТКС подряды на сумму 56 млн рублей. В Кирове, Тольятти – почти везде одинаковая ситуация. А Брянске, как пишет The Moscow Post, коммунальная компания Виктора Вексельберга накопила долгов на 1,7 млрд рублей и подала заявление о банкротстве.

Очередь к «Водоканалу»

Ещё одним городом, который передаст водоснабжение в концессию частной компании, может стать Екатеринбург – добыча куда более желанная, чем какой-нибудь Новочебоксарск. Если верить источникам, в 2019 году в Свердловской области началась настоящая борьба между структурами Виктора Вексельберга и «Росводоканалом» Михаила Фридмана («Альфа-Групп»). Пока что екатеринбургский «Водоканал» является муниципальным предприятием, конкурс на заключение концессионного соглашения ещё не проводился. Однако, насколько можно судить, оба олигарха находятся на низком старте.

Есть версия, что именно это противостояние стало причиной недавнего увольнения из екатеринбургского МУП «Водоканал» директора по финансам Алексея Белоусова. Ранее он работал в группе компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Некоторые наблюдатели восприняли эту отставку как подготовку к передаче предприятия под контроль одной из компаний Фридмана. Но и у последнего, по всей видимости, не всё идёт гладко. Прошлой осенью его «Росводоканал» оказался в центре большого скандала в Рязани. Местная администрация решила не вступать в концессию с этой структурой, претендовавшей, как считается, не только на сети, но и на единственные в городе очистные сооружения. При том, что на модернизацию очистных другой инвестор уже потратил около 800 млн рублей – вполне вероятно, что без них концессия в Рязани будет попросту невыгодной для частной компании.

Зачем же олигархам ветхие коммунальные сети в российской провинции? В случае с «Росводоканалом» речь может идти о желании направить финансовые потоки из ЖКХ через структуры Альфа-банка. А вот у крупнейшего акционера «Т Плюс» интерес может быть совсем иным. Виктор Вексельберг уже дважды пытался продать теплоснабжающую компанию – в 2011 и в 2015 годах. Причём не кому-нибудь, а «Газпром энергохолдингу» – дочерней структуре государственной монополии. Но оба раза сделку заблокировала Федеральная антимонопольная служба. ФАС посчитала недопустимой ситуацию, при которой 25% электрогенерации в стране («Т Плюс» состоит из активов, входивших ранее в РАО «ЕЭС России») будет принадлежать одному игроку, пусть и государственному.

Тогда сделка не состоялась, но ничего не мешает ей случиться в будущем. Времена меняются, Запад вводит против российских магнатов всё новые санкции, а тем временем наши законодатели принимают всё больше поправок, позволяющих миллиардерам делать то, что раньше было невозможно представить – и госзакупки без конкурсов, и сокрытие информации в ЕГРЮЛ. Расширив список городов присутствия «Т Плюс», Виктор Вексельберг сможет выставить активы за хорошую цену. Компания и без того контролирует более 18 тыс. километров тепловых сетей и обслуживает более 14 млн абонентов – физических лиц, а также 160 тыс. предприятий. По сути, это и есть один из ключевых её активов, который если и не продашь, то уж точно можешь использовать как рычаг для получения льготных кредитов в госбанках. Вот только что будет, если в этих городах зимой начнут лопаться трубы?

versia.ru