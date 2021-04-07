Госнадзор — начать с себя

Будет ли отличаться руководство заместителя с восьмилетним стажем Александра Трембицкого от деятельности бывшего шефа

Если чиновники увольняются, значит, это кому-нибудь нужно. На смену падающей звезде зажигается новая. Составители пресс-релизов о работе Ростехнадзора вместо достижений Алексея Алешина будут теперь восхвалять поступки Александра Трембицкого. Но смысл перемен, думается, не в этом. Почему случилась эта кадровая перестановка?

Ростехнадзор (РТН) имеет официальный сайт gosnadzor.ru. Действительно, функционал организации очень широк. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору регулирует безопасность при использовании атомной энергии, промышленную безопасность, осуществляет горный, энергетический, строительный надзор, следит за безопасностью в обращении с радиоактивными отходами и контролирует защиту ядерного материала. Ведомство также разрабатывает документы, регулирующие эту сферу деятельности в соответствии с государственной политикой, поскольку находится в прямом подчинении у Правительства РФ.

Отец и сын

Не случайно недавнее назначение на должность главы Ростехнадзора Александра Трембицкого широко обсуждается в СМИ. В частности, обсуждается связь нового руководителя с сыном, занимающим пост заместителя губернатора Краснодарского края. Александр Трембицкий-младший начал карьеру госслужащего с 2012 года с должности заместителя главы Кореновского района Краснодарского края, в то время как Трембицкий-старший, замещавший с 2010 года должность руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 24 октября 2012 года стал заместителем руководителя федерального Ростехнадзора. Кстати, кто-то считает, что во время работы в Северо-Кавказском федеральном округе старший Трембицкий успел сойтись с Александром Хлопониным, назначенным полпредом президента РФ в этом округе в 2010 году, хотя вряд ли он стал представителем команды Хлопонина в Ростехнадзоре.

В то время, как отец терпеливо дожидался своего звездного часа, сын сделал внушительную карьеру, побывав вице-мэром Геленджика и министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. В сентябре 2020 года Трембицкий-младший был назначен вице-губернатором региона по вопросам транспорта, ТЭК и ЖКХ. Каких-то явных фактов, указывающих на участие замглавы РТН в реализации формулы русского классика Александра Грибоедова: «Ну как не порадеть родному человечку!..», кроме принятия во внимание положительной наследственности, замечено не было.

Чьи это владения?

Второй момент – некие земельные участки с кадастровыми номерами 23:12:0907000:8 и 23:12:0907000:208, общей площадью 1 910 гектаров, расположенные вблизи хутора Казачьего родного Трембицким Кореновского района, владение которыми приписывается им, на основании открытого письма пользователя интернета, называющего себя Веселовым И.С. Письмо датировано февралем 2019 года. При обращении к Публичной кадастровой карте сведений о собственниках в открытом доступе мы не обнаружили, однако рассмотрели, что в рамках границ участков есть выделенные более мелкие площадки, на которых располагаются молочно-товарная ферма, полевой стан, овощехранилище и пастбища. Безусловно, все необходимое для ведения сельскохозяйственного бизнеса, там имеется. Связаны ли Трембицкие с этими наделами, неизвестно. Возможно, кто-то из представителей семейства выскажется, наконец, на этот счет. Да или нет. Во избежание ненужного ажиотажа вокруг этой темы. Действительно, в декларации о доходах за 2015 год Трембицкого-старшего указаны два участка, площадью 1000 и 191164 кв.м., а в декларации за 2016 год (и в последующих) больший участок уже не присутствует, оставив после себя только повод для размышлений и домыслов.

Важно хорошо начать

Хотя при вступлении в должность главы ведомства Александр Трембицкий сказал, что «никаких революций в Ростехнадзоре происходить не будет», некоторые указывают, что в должности зама он курировал нефтегазовую отрасль и строительный надзор. Не секрет, что есть желающие расширить идею саморегулирования, кроме строителей и проектировщиков, и на другие отрасли, например, на управляющие компании, риэлторов и туроператоров. Не будем загадывать, как сложится судьба профессионалов рынка недвижимости и индустрии путешествий и экскурсий, а вот УК, действительно, вскоре могут обязать самостоятельно регулироваться, как сферу смежную со строительством. Первую же встречу в новом статусе Александр Трембицкий провел с представителями ПАО «Лукойл», на что, возможно, тоже следует обратить внимание.

Не исключено, что Алексей Алешин, бывший глава ведомства, решил дистанцироваться от коррупционных скандалов с региональными представителями разного уровня, продолжающимися из года в год. Напомним некоторые. Летом 2019 года в Москве при передаче муляжа взятки в 23,5 млн рублей был задержан Олег Хромушкин, 56-летний замначальника одного из отделов Ростехнадзора. В 2020 году у подозреваемого в коррупции руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова при обыске в кабинетах и тайниках чиновника были обнаружены 4 млрд рублей. 1 марта текущего года задержали бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова за получение взятки в размере 1,4 миллиона рублей. Александру Трембицкому, несмотря на то, что Дума в первом чтении приняла законопроект о «нечаянной» взятке, нужно понимать потенциальные коррупционные вызовы работы надзорного ведомства. Может быть, ему стоит начать со слухов о собственных земельных участках и семейном недекларируемом бизнесе.

versia.ru