1,5 миллиарда рублей были выведены из «Спецстройсервиса» Сирина Бадрутдинова

Компания «Спецстройсервис» успешно развивалась в республике Татарстан, выигрывая многие строительные тендеры, и выглядела привлекательным активом на рынке.

Между тем, как сообщили вчера региональные СМИ, прежний владелец компании Сирин Бадрутдинов по данным следствия вывел из предприятия средства на сумму около 1,5 млрд рублей. Сейчас он находится под домашним арестом и дает показания следователям.

Сирин Бадрутдинов – известная в Республике Татарстан личность, но в Интернете сведений о нём не много. В сентябре прошлого года он избрался депутатом Совета города Лениногорска Лениногорского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва. Также из открытых источников можно узнать, что Бадрутдинов числится учредителем 13 фирм, большинство из которых прекратили свою деятельность или находятся в стадии ликвидации. В качестве индивидуального предпринимателя он также прекратил деятельность.

С учётом давно закрытых фирм, список этого бизнесмена ещё внушительней. При этом обращает на себя внимание широта деловых интересов Сирина Бадрутдинова. В 2004 году он зарегистрировал ИП по виду деятельности «розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями». Также выступал учредителем в компаниях, которые занимались чисткой и уборкой; арендой помещений; ресторанным бизнесом; производством спецодежды; профилированием листового металла; строительством жилых и нежилых зданий и т.д.

Однако вся эта бурная и разнонаправленная деятельность, похоже, служила лишь фоном к основному источнику прибылей. С 2003 по 2008 годы Сирин Бадрутдинов являлся, к примеру, единственным собственником ООО «Контакт-С». Эта строительная фирма, начиная с 2007 года, стала демонстрировать успешное освоение государственных федеральных подрядов и стабильный рост выручки. Но вскоре, как если верить информации телеграм-канала «ТатПолит», компания попала в коррупционный скандал, связанный с тендером департамента Москвы по конкурентной политике на «реконструкцию Рязанского проспекта от Садового кольца до МКАД. Второй этап. Участок от МКАД до границы с Московской областью». Стоимость контракта была почти в 10 млрд рублей. ФАС тогда отменила скандальный тендер и назначила новый.

Затем Бадрутдинов снизил свою долю участия в «Контакт-С» до 25%. В компании появились новые акционеры — «Стройновация» — 24% и загадочный кипрский оффшор «ГОУ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД» (контрольный пакет 51%)». Напомним, что «Стройновация» входила в группу «Сумма» братьев Магомедовых. Но в период кризиса 2008 года Бадрутдинов решил избавиться от компании «Контакт-С» и в 2009 году осуществил задуманное.

Очевидцы этой истории рассказывали журналистам, что ещё в 2005 году у лениногорского предпринимателя появились «трения» с местным подразделением ОБЭП. Скандал удалось на том момент замять, но предприятие, с тех пор находилось, что называется, в поле зрения правоохранителей. И к 2008 году сумма претензий с их стороны, похоже, начала превышать критическую отметку, дальше возглавлять эту компанию становилось опасно.

Так или иначе, переложив проблемный бизнес на могучие плечи в те годы братьев Магомедовых, Бадрутдинов создал компанию «Спецстройсервис», которая начала бить рекорды по госзаказам.

Казалось бы, какой смысл продавать курицу, несущую золотые яйца? Однако именно так поступил Сирин Бадрутдинов, продав компанию пару лет назад. Процветающий бизнес дорого стоит и Бадрутдинов, на сколько известно, хорошо заработал на продаже. Однако в экономике чудес не бывает. И вскоре обнаружилось, что из «Спецстройсервиса» прежним собственником были выведены огромные средства.

Татарские собратья полковников Захарченко и Черкалина

Сейчас следователи изучают, как перед продажей со счетов компании через так называемые «технические» фирмы исчезли около 1,5 млрд рублей. Схема вывода средств в таких случаях, как известно, крайне проста. Если верить сообщениям в Телеграмм, вначале деньги поступали на подконтрольные Бадрутдинову ООО «Шифа-Урал», СПК «Учитель», ООО «Дисконт центр товаров для дома «Ликвидация», ООО «Шифа-Урай». Эти фирмы были аффилированы с Игорем Баровым, который известен в регионе как специалист по финансовым операциям. Как выяснили правоохранительные органы, далее деньги якобы переводились на фирмы, практически не занимавшиеся никакой деятельностью: ООО «Бизнес-Групп», ООО «Капитал», ООО «Ю.К.Э.С.», ООО «Профстройподряд», ООО «Межрегиондоставка», ООО «Сити-Строй», ООО «Ильманстрой», ООО «М-Экспо» и многие другие.

Во всех этих компаниях генеральным директором значится одно и то же лицо. Компании аффилированные с Игорем Баровым и занимающиеся разного рода финансовыми операциями, хорошо известны в налоговых и правоохранительных органах Республики Татарстан. Однако деятельность г-на Барова по какой-то причине не пресекается. Он оказывает такого рода услуги не только Сирину Бадрутдинову. У «финансиста» — широкая клиентура в Татарстане. Если только один бывший владелец «Спецстройсервиса» Бадрутдинов мог провести через его компании 1,5 млрд рублей, то можно предположить, что тайные хранилища наличности компаний г-на Барова превзойдут полковника Захарченко с его 9 млрд рублей и полковника Черкалина с 12 млрд рублей.

Теневые «бизнес-машины», как известно, имеют особенность работать без остановки. Сирину Бадрутдинову дважды удавалось выгодно продать свои компании, предварительно опустошённые. И есть все основания предполагать, что он собирался создать новую компанию для повторения отработанной схемы.

Однако в этом году правоохранительные органы нарушили «наполеоновские» планы татарского бизнесмена. По данным казанских СМИ и телеграм-каналов, в настоящее время на Сирина Бадрутдинова заведено уголовное дело о выводе и хищении средств компании «Спецстройсервис», а также, если верить сообщениям в Телеграмм, организация преступной группы в составе Барова И.В., бывшего финансового директора Стреловой Е.Л., главного бухгалтера Закировой И.В., которые также находятся под вниманием следствия.

Как следует из данных портала «Налоговая.ру» в теневую бизнес-империю указанных «бизнесменов» могут входить 22 фирмы, в которых Баров И.В. является учредителем. Четыре из них связаны с брендом «Шифа»: ООО «Шифа торг, «Шифа маркет», Шифа Заинск», «Шифа регион». Бадрутдинову также принадлежат доли в ООО «Хлеб Лениногорский», «Стройконтроль», «Руснефтегазстрой», «Бургерфреш», «Стройконтроль», «Агрофирма «Спартак», «Лениногорский механический завод».

Часть компаний к настоящему времени уже ликвидирована либо находится в стадии ликвидации. Такого рода «обнуление» бизнесов вряд ли следует связывать с намерением предпринимателя, недавно ставшего депутатом и повысившего общественный статус, выйти на пенсию. «Обнуление» — это обычно самая стандартная процедура для «перезапуска» очередной бизнес-схемы. А схема проста: создание сети компаний, которые выкачивают средства из прибыльного актива, а затем ликвидация этих компаний. При этом опустошённая «компания-донор» продаётся инвестору, не знакомому с хитросплетениями местного бизнеса под видом успешной, прибыльной компании. «Обнулив» свои долги через банкротство и ликвидацию компаний по выводу средств из «доноров», такого рода дельцы заметают следы для того, чтобы «с чистого листа» запустить в работу схему незаконного обогащения.

Сейчас идёт следствие и вполне возможно, что скоро будет обнародована информация о других эпизодах, связанных с выводом и хищениями активов. Деятельность теневой «империи» Бадрутдинова и Ко, по нашим оценкам, уже нанесла большой вред госбюджету и инвесторам, которые ему доверились. Деятельность таких теневых «империй» тормозит экономическое и социальное развитие Республики Татарстан и, несомненно, таит в себе потенциальные угрозы роста социальной напряжённости. Остаётся надеяться, что правоохранительные органы пресекут деятельность своего очередного «спрута», что приведёт к росту инвестиций и даст толчок экономическому развитию региона.

versia.ru