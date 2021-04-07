В конфликте вокруг Охтинского мыса нашлись интересы Чубайса

У Минкультуры, «Газпрома» и петербургских властей осталось меньше месяца на выполнение поручения президента о составлении предложений по археологическому музею на Охтинском мысе. Для полноценного исполнения задачи требуется вернуть участок городу.

Но это сопряжено с рядом трудностей, в числе которых – непрозрачные схемы передачи земли структурам «Газпром нефти» и интересы приближенных к федеральным чиновникам лиц.

Петербуржцы продолжают борьбу за Охтинский мыс. Активисты направили 5 тысяч живых подписей против застройки территории в письме президенту РФ Владимиру Путину. В обращении к главе государства петербуржцы просят его спасти археологические памятники Охтинского мыса от застройки, придать им охранный статус и организовать археологический парк-музей. Как рассказала «Октагону» одна из активисток, педагог и археолог Тамара Жеглова, из Администрации президента уже поступило уведомление о получении документа.

В самом городе депутаты пытаются договориться со Смольным. Руководитель фракции «Яблока» в заксобрании Борис Вишневский передал вице-губернатору Борису Пиотровскому материалы по созданию музея под открытым небом. По его словам, ответ пока не последовал.

Активисты и депутаты переживают, что данное ранее президентом поручение будет исполнено без сохранения значительной части памятников. Артефакты занимают около 80 процентов участка, который принадлежит «Газпром нефти».

Ранее депутаты петербургского заксобрания предлагали организовать историко-археологический музей-заповедник на всей территории Охтинского мыса. Для этого необходимо, чтобы город вернул в собственность участок, который сейчас принадлежит компании «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» (подразделение «Газпром нефти»). В ответ на официальное обращение Александр Беглов заявил, что приобретение участка в собственность Санкт-Петербурга не представляется возможным.

До начала 2000-х участок на Охте целиком находился в собственности Петербурга, но благодаря действиям комитета по госимуществу (КУГИ) и фонда имущества города ушёл в частные руки. При этом бюджет потерял миллиарды рублей.

Банкротство в интересах окружения Чубайса

До 2000-х годов на территории Охтинского мыса находился «Петрозавод» – одно из первых судостроительных предприятий России, основанное ещё Петром I как «Охтинские верфи».

В 1994 году предприятие попало в план приватизации. Его активы на тот момент составляли 46,6 млн рублей. После смены формы владения учредитель «Петрозавода» – КУГИ – передал пакет акций Фонду имущества Санкт-Петербурга для продажи.

Уставный капитал акционерного общества составлял 18,627 млн рублей и был разделён на 18 627 тыс. акций. 51 процент из них был выставлен на продажу по закрытой подписке среди членов трудового коллектива, 44 процента – на инвестиционный конкурс. Его выиграло ЗАО «Балтийское финансовое агентство» (БФА) – «дочка» «Промстройбанка». Гендиректором БФА в то время был Владимир Свиньин, директором по основной деятельности – Дмитрий Киселёв.

«Промстройбанк», один из крупнейших на тот момент банков, принадлежал Владимиру Когану – другу Алексея Кудрина и Анатолия Чубайса, с 1996 года – члену совета при Правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.

БФА обязалось в течение двух лет вложить в «Петрозавод» около 10 млрд рублей. Одну часть планировалось направить на погашение задолженностей перед поставщиками ресурсов (исходя из архивных документов, долги предприятия составляли около 900 млн рублей), другую – на перспективные проекты завода.

Осенью 1997 года КУГИ и фонд имущества выдали БФА заключение о выполнении инвестпрограммы «Петрозавода» в полном объёме и в установленные сроки. Через три месяца, в феврале 1998 года, в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступило заявление о несостоятельности завода.

До 2000-х годов на территории Охтинского мыса находился «Петрозавод» – одно из первых судостроительных предприятий России.Фото: George Shuklin/Wikimedia/CC BY-SA 2.5

Общая кредиторская задолженность «Петрозавода» к тому моменту превысила 13 млн рублей, несмотря на произошедшую в 1997 году деноминацию рубля. Суд позволил предприятию ввести внешнее управление на полтора года, чтобы провести реорганизационные и оздоровительные процедуры. Но это не помогло – кредиторская задолженность выросла в два раза – до 24 млн рублей. Стартовала распродажа имущества.

Как удалось выяснить «Октагону», незадолго до этого, в 2000 году, «Петрозавод» выкупил у Фонда имущества Санкт-Петербурга земельный участок площадью 35,99 гектара. Цена его составила 9,134 млн рублей (около 340 тыс. долларов).

Под руководством экс-премьера Киргизии

Информации о том, как уходил с молотка «Петрозавод», нет ни в публичных архивах, ни в картотеке арбитражного суда. «Газпром нефть» и БФА комментировать «Октагону» историю отказались.

Изданию удалось разыскать конкурсного управляющего «Петрозавода» Олега Цепляева, который заявил, что всё имущество было продано единым комплексом, без разделения на лоты ОАО «Нева-Ленд» – дочерней структуре «Охта Групп». В списках учредителей обеих компаний значатся руководители БФА – экс-гендиректор Владимир Свиньин и его заместитель Дмитрий Киселёв, а также кипрская фирма Duele Holdings Limited.

В 2006 году на земли «Нева-Ленд» нашёлся интересант – «Газпром нефть», которая после смены прописки с сибирской на петербургскую решила построить бизнес-центр. «Газпром нефть» в лице «Газпром инвеста» купила на Охтинском мысе соседние с «Петрозаводом» участки – 4,5 гектара земли у завода «Штурманские приборы» и 0,4 гектара у гостиницы «Охтинская». Затем выкупила участок бывшего «Петрозавода» у «Охта Групп». Сумма сделки оценивалась экспертами примерно в 100 млн долларов.

Таким образом, город потерял, а структуры, близкие к Свиньину, заработали на сделке по земле под «Петрозаводом» в 2000 году 99,6 млн долларов.

В 2006 году появилось ООО «Общественно-деловой центр “Охта”» (ОДЦ «Охта») – дочерняя компания «Газпром нефти». Она сконцентрировала подготовительную деятельность по строительству «Охта-центра». Гендиректором стал Николай Танаев – бывший премьер-министр Киргизии, который после ухода с поста перешёл в структуры «Газпрома». Он же в 2010 году возглавил ликвидационную комиссию «Нева-Ленд».

На недолгое время город получил 49 процентов акций ОДЦ «Охта», так как имело место частичное бюджетное финансирование строительства «Охта-центра» – в 2007–2008 годах город выделил 4,4 млрд рублей. Уже в 2009 году город продал свою долю за 2,95 млрд рублей. Как пояснял тогда глава комитета финансов Петербурга Эдуард Батанов, около 1,88 млрд рублей, вложенных городом, были безвозвратными субсидиями.

Последние земли

За месяц до выхода из уставного капитала город произвёл важную сделку – слил принадлежавшие ему земли на мысе с участком «дочки» «Газпром нефти». Соглашение об объединении участков привело к возникновению общей долевой собственности. «Газпром нефть» в лице дочернего предприятия получила преимущественное право покупки доли города, которое практически сразу реализовала – всего за 120 млн рублей.

Решение об объединении участков и, позже, об их продаже принимал КУГИ. Первое соглашение подписала зампредседателя комитета Вероника Бобровская, второе – сам глава КУГИ Игорь Метельский.

В 2012–2013 годах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила в этих действиях нарушение законодательства. Ведомство посчитало, что до объединения участки могли быть представлены на торгах «для осуществления инвестиционной деятельности». Но так как срок рассмотрения дела истёк, ФАС разбирательство прекратила, суды признали это решение правомерным.

Эскиз музейно-выставочного комплекса на Охтинском мысе от проектной мастерской «Студио-АММ».

Вернуть землю городу посредством правовых разбирательств сейчас практически невозможно, считает депутат заксобрания Алексей Ковалёв:

– Можно было бы возбудить уголовное дело по сделкам, но для этого нужно доказать состав преступления в действиях Бобровской и компании. Это нереально.

По словам депутата, другой механизм возвращения земли городу – изменение допустимой высоты застройки на участке до пяти метров.

– На комиссии по землепользованию и застройке такого рода предложения рассматривались, но члены комиссии неизменно голосуют против. Власти сами не хотят возвращения этой земли, – отметил Ковалёв.

Согласно выписке из Росреестра, с апреля прошлого года участок на Охте принадлежит компании «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты».

Глава и зампредседателя КУГИ, подписавшие нужные «Газпром нефти» документы, вскоре после этого покинули комитет. Игорь Метельский стал совладельцем «Доркомплексстроя», «Группы ЮСТ», Российского аукционного дома и ЗАО «Русский ювелир». Вероника Бобровская перешла в правительство Москвы, а с 2016 года возглавляет один из департаментов в Министерстве транспорта РФ.

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