Жители Московской области просят Путина защитить реликтовый Липкинский лес от застройки

В последний день марта текущего года жители Одинцовского городского округа Московской области направили письмо в адрес президента России Владимира Путина. Они надеются, что глава государства обратит внимание на ситуацию с Липкинским лесом и поможет защитить его от застройки.

Липкинский лес известен тем, что в 1812 году в нем блуждали войска Наполеона, а в 1941 году на территории леса велись боевые действия за Москву. Тогда же был сбит советский самолет, фрагменты которого до сих пор не найдены. Жители Московской области ценят Липкинский лес за его богатую историю и надеются, что он станет частью проекта «Звенигородский вектор». Данный проект направлен на сохранение исторической памяти Звенигородской земли.

С 2017 года судьба реликтового леса под Звенигородом остается неизвестной, что беспокоит местное население. Дело в том, что Комитет лесного хозяйства Московской области пытается вывести из Государственного лесного фонда лесные массивы в размере 726 гектаров. Данную территорию, в том числе Липкинский лес, хотят застроить элитными коттеджами, несмотря на то, что она не нуждается в развитии. Рослесхоз более трех лет пытается отстоять Липкинский лес, однако введенные запреты на строительство ничего не значат для местных властей.

Текст открытого письма жителей Одинцовского городского округа к президенту Российской Федерации:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

В декабре 2017 года на публичных слушаниях жители Ершовского поселения Одинцовского района Московской области узнали о готовящейся грандиозной застройке историко-культурного ландшафта окрестностей Николиной горы — деревень и поселков: Липки, Синьково, Палицы, Ларюшино, Грязь, Мозжинки, Аксиньино, Ивановки и города Звенигорода. Данная территория богата военными событиями и достойна создания объекта культурного наследия федерального значения. Ни один из пришедших на эту землю врагов не смог закрепиться здесь и изменить историко-культурный и природный ландшафт данной местности: ни армия Наполеона в 1812 году, ни передовые части вермахта в декабре 1941 года. В кровопролитных боях в данных деревнях пали более 200 советских воинов, из числа 143-й отдельной сибирской стрелковой бригады, останки которых до сих пор остаются незахороненными. Ожесточенные бои в „Липкинском лесу“ вел и 449-й стрелковый полк. Также до сих пор не найдены упавшие в лесную чащу сбитые врагом военные советские самолеты. Окрестная земля стала большой братской могилой нашим героическим воинам. А вот Генеральный план застройки Ершовского сельского поселения Одинцовского района, разработанный Администрацией Одинцовского района, предусмотрел полное уничтожение и природного ландшафта, и исторической памяти народа. Стройку планируют организовать в буквальном смысле „на костях погибших в страшном военном аду, ради нашего Светлого Будущего“ воинов. А наше поколение, получившее это будущее, с халатной жестокостью уничтожает память о наших дедах и прадедах, превращая политую кровью землю в коммерческие проекты. И совсем не ради так называемого „развития района“. Развивать следуют те районы, которые действительно нуждаются в развитии инфраструктуры. Звенигородской же земле требуется именно сохранение ее уникальной исторической ценности. Недавно разработанный проект „Звенигородский вектор“ направлен на сохранение исторической памяти здешних мест. Государство, в свою очередь, стремится сохранить свои права: Федеральное агентство лесного хозяйства РФ уже более двух лет отстаивает федеральную собственность — защитные леса Ершовского сельского поселения Звенигородского лесничества в Московском областном суде от незаконных посягательств Комитета лесного хозяйства московской области. На судебных процессах выяснилось, что Комитет лесного хозяйства Московской области пытается неправомерно вывести из Государственного лесного фонда лесные массивы в размере 726 га, с последующей их легализацией через процедуру „лесной амнистии“, которая была запущена в 2018 году, но ни один из указанных участков не соответствуют требованиям ФЗ№ 280-ФЗ. Таким жестоким образом уничтожается зеленый пояс Подмосковья, грубо нарушаются нормы зон санитарной охраны питьевого водоснабжения г. Москвы, что неизбежно приведет не только к экологической, но и к эпидемиологической катастрофе, а „Жемчужина Подмосковья“, „Подмосковная Швейцария“ может лишиться своей исторической и экологической ценности. Во исполнении Вашего Распоряжения № 226 -рп от 8 июля 2019 года, инициативная рабочая группа деревень Одинцовского г.о. обращается с просьбой:- проверить законность проведения 726 га Государственного лесного фонда через „лесную амнистию“ в Генеральную Прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ;- оценить возможный материальный ущерб природным ресурсам Российской Федерации, который может быть нанесен в результате необоснованного исключения лесных участков из земель Государственного Лесного Фонда под предлогом применения процедуры „лесной амнистии“ с нарушением требования закона № 280-ФЗ в Счетной палате РФ.

Владимир Владимирович! Просим Вас рассмотреть возможность взять под Ваш личный контроль расследование массовых нарушений природоохранного законодательства и восстановлении исторической памяти. В противном случае наши обращения в указанные ведомства останутся, как это было ранее, без внимания. Данная проверка приобрела бы особую актуальность в связи со вступлением в силу 4 июля 2020 г. Поправки в Конституцию РФ — статьи 114, где говорится „о мерах, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны“.

С Уважением, инициативная группа жителей Одинцовского городского округа:

Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Премии Президента РФ, Грамматиков В.А., Почетный работник среднего профессионального образования РФ, Кандидат педагогических наук, Писатель Жукова Т. И. Литератор Бабков А. Ю. Литератор Цхведиани Ю.А., Член Союза писателей России Струев А.Л., Трехкратная олимпийская чемпионка, Девятикратная чемпионка мира по фехтованию на рапирах, награжденная орденом Трудового Красного Знамени, Орденом „За заслуги перед отечеством“ IV степени Горохова Г.Е. ,Председатель Госкомспорта СССР (1989—1991 гг.), Кавалер двух орденов „Знак Почета и Дружбы народов“, награжденный пятью медалями Русак Н.И.»

Пока Лесхоз и жители Одинцовского городского округа Московской области отстаивают реликтовый лес, власти не собираются отказываться от его застройки. В письме к Владимиру Путину люди просят его инициировать расследование массовых нарушений природоохранного законодательства, которые наблюдаются в Московской области.

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