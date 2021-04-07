Компания депутата Одесского облсовета из окружения Труханова получила миллиардный заказ на дорожный ремонт

Огромный заказ на ремонт дороги в Винницкой области получила компания, связанная с депутатом Одесского облсовета из окружения градоначальника Одессы Труханова, — ООО «Ростдорстрой».

Она проведет текущий и средний ремонт дороги государственного значения Р-17 Белая Церковь-Тетиев-Липовец-Гуменное общей стоимостью 1,25 млрд грн.

По информации на портале ProZorro, соответствующий тендер был заявлен еще в конце 2020 года, а провели в марте 2021-го. Все организовала служба автомобильных дорог Винницкой области.

На дорожные работы готовы были потратить 1,34 млрд грн.

К участию в аукционе допустили три компании, которые сделали такие предложения:

Участники тендера устроили показушную борьбу для публики — сделали предложения с разницей в 1 тыс. гривен, что на миллиардном контракте выглядит не серьезно. Победителем стало ООО «Ростдорстрой».

Важный нюанс: ООО «Ростдорстрой» так же, как и его конкуренты по тендеру, входят в Национальную ассоциацию дорожников Украины. На рынке НАДУ называют «дорожным картелем», участники которого выигрывают большинство тендеров на строительство дорог национального значения. Их нельзя назвать полноценными конкурентами. Поскольку они постоянно нанимают друг друга на субподряд. То есть одна компания сначала выигрывает заказ, а потом делится им с остальными участниками сообщества.

Понятно, что при таких согласованных действиях не может быть и речи о реальной конкуренции, и о глобальной экономии для государства. Ему будут позволят понемногу экономить или создавать иллюзию такой экономии, если с заказчиком договорятся. Но не более того.

Неудивительно, что ООО «Ростдорстрой» является фигурантом многих уголовных дел, которые касаются присвоения, растраты имущества с использованием служебного положения. Вот лишь несколько примеров:

А во главе этого списка можно поставить уголовное дело, которое касается откатов на 10-15% должностным лицам служб автомобильных дорог (САД) в Киевской области на тендерах в 2017-2018, которые отвергали более экономически выгодные предложения и заключали договоры с теми фирмами, которые платили им взятки. Досудебным расследованием установлено, что должностные лица САД в Киевской области за два года заключили за бюджетные средства пачку договоров. В том числе и с ООО «Ростдорстрой». Теперь правоохранители выясняют, где имело место преступление, производство еще не закрыто.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua