Американські вчені створили новий тип роботів

Американські вчені з Пенсільванського університету нещодавно протестували робота, у якого немає ні процесора, ні акумулятора, але, тим не менш, він здатний пересуватися і не хаотично, а слідуючи заданому маршруту.

Про це повідомляє видання advancedsciencenews.com.

Робот здатний отримувати енергію з навколишнього особливого середовища хімічним способом, завдяки чому він може рухатися (їхати), а також слідувати заданому маршруту, не використовуючи при цьому ні чіпа, ні спеціального ПЗ. Тому що у робота немає ні того, ні іншого.

Робот функціонує завдяки двом джерелам енергії. Перше грунтується на такому явищі, як каталіз (каталіз — процес зміни швидкості реакції за допомогою каталізаторів). Тут варто відзначити, що більшість процесів, що відбуваються в живих організмах, є каталітичними. Інженери навчилися імітувати ці процеси і тепер використовують їх в техніці. Каталітичне джерело енергії робота частково складається з елементів самого робота, а частково — з навколишнього середовища. При цьому йому не потрібен акумулятор, на відміну від класичних роботів, які потребують як зберігання енергії, так і її поповнення. Новинка функціонує за таким же принципом, як і будь-які живі істоти, черпаючи енергію зі свого середовища проживання, тобто отримуючи енергію з хімічних сполук навколишнього середовища – металевої поверхні. Друге джерело енергії – струм, одержуваний з навколишнього середовища робота.

Під час тестів робот їздив по алюмінієвому полю. Незважаючи на відсутність процесора та інших логічних схем, він зміг здійснювати маневри і їздити по маршруту, оптимальному для отримання енергії. Все це стало можливим завдяки таким компонентам, як газодифузійна вуглецево-платинова пластина, гідрогель і метал (в цьому випадку — алюміній).

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