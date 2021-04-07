Кто попал под контрабандные санкции СНБО: полный список

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» были поддержаны внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Специальные экономические и другие ограничительные меры в отношении физлиц заключаются в следующем:

Под санкции на три года попали:

Также в списке оказались ряд юридических лиц, зарегистрированных в РФ и в Крыму. Санкции предусматривают:

В санкционном списке предприятий были следующие субъекты:

Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Однако, как бы пафосно не преподносились санкционные списки, в них отсутствуют кураторы контрабанды леса, сигарет, медпрепаратов, янтаря и аграрной продукции.

Потому все это реальной борьбой с контрабандой назвать никак нельзя. Только профанацией, с целью перераспределение потоков кэша.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua