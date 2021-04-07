Менеджера «ПриватБанк» разоблачили на уклонение от уплаты налогов на 230 млн гривен

Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из департаментов ПАО КБ «Приватбанк» по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов и служебного подлога.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что руководитель при составлении налоговых деклараций по налогу на прибыль банка и приложений к ним, незаконно применила ставку налога 0% при выплате дохода нерезиденту, вместо предусмотренных Налоговым кодексом Украины 15%. Это привело к фактическому не поступлению в бюджет почти 230 млн грн.

Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.