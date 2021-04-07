Офшорная компания, 6 квартир, автопарк и миллионы денежных сбережений. Глава фракции «Слуга народа» Арахамия рассказал об активах

Не успел нардеп, глава фракции «Слуга народа» Давил Арахамия подать (27 марта) годовую декларацию в Нацагентство по предупреждению коррупции, как побежал ее править. 3 апреля дополнял ее данными об общественной организации жены Виктории Арахамия.

Арахамия вовлечен в ряд скандалов, самый громкий — это лоббирование налоговых правок, которые позволят табачным корпорациям снизить акцизы на ТВЕНах и нанесут серьезный ущерб госбюджету — на 3 млрд грн. Это ущерб украинскому народу: медицине, социальному обеспечению и пр. Однако все это мало тревожит Давида Арахамию, который делает все, чтобы табачные производители получили льготу по акцизу и поменьше перечислили в госбюджет.

СМИ много писали о поездке Арахамии на отдых на Мальдивы, где в тоже время был замечен глава украинского табачного монополиста ООО «Тедис» Борис Кауфман. А также о том, как глава фракции «Слуга народа» активизировал после этого свои попытки провести через Верховную Раду налоговые льготы для производителей стиков для электронных сигарет.

В декларации в НАПК за 2020 Давид Арахамия заявил общий семейный доход в размере 1,68 млн грн:

Большая часть сбережений семейства нардепа хранится в наличной форме:

А на банковских счетах у них:

Арахамия задекларировал крупные владения недвижимости — 5 земельных участков, 2 частных дома, 6 квартир и 2 нежилых помещения. Вот список:

У семьи руководителя фракции «Слуга народа» неплохой автопарк, все записано на жену Викторию и одно транспортное средство в аренде:

Еще Давид Арахамия задекларировал коллекцию дорогих часов и ювелирных украшений, плюс совладение торговой маркой вместе с Сергеем Каратичем.

А также сообщил, что его супруга Виктория с 2019 года владеет офшорной компанией на Сейшельских островах (о. Маэ) — Global Bay Venture Limited. А также благотворительным фондом «Светлые дела».

Андрей Пшеничный dubinsky.ua