ЗаМУРОВанный Петербург

Бывшие сотрудники силовых структур Муров и Негодов будут застраивать Санкт-Петербург «по-своему».

Как передает корреспондент УтроNews, для строительства элитного клубного дома «Троицкий» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга был осуществлен снос исторического комплекса зданий Троицкого рынка. При этом разрешение на строительство у застройщика, компании «Бронка Девелопмент», принадлежащей двум бывшим высшим офицерам служб безопасности Евгению Мурову и Николаю Негодову, похоже, отсутствует. Как писала «КП», администраторы Троицкого рынка даже не были в курсе о его сносе – их никто не уведомлял. Какие негласные договоренности помогают бывшим силовикам работать настолько нагло?

Троицкий рынок, на месте которого скоро должен появиться клубный дом, располагался на набережной Фонтанки с 1951 года. Образующий его комплекс зданий является признанным шедевром сталинского классицизма. Теперь же на его месте, как писал «Деловой Петербург», вырастут многоэтажки.

Сносом памятника архитектуры занималась компания «Мегаполис», соучредителем которой является ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ «ЗАВОД «ИЗМЕРОН», связанная с «Бронка групп». Генеральным директором последней числится 25-летний внук Мурова Никита.

Вся семья Муровых имеет весомые связи во властных структурах, которыми, по всей видимости, может регулярно пользоваться для расширения своего влияния. Так, например, в 2009 году Андрей Муров, сын бывшего начальника ФСО Евгения Мурова, получил орден Почета с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную деятельность».

Андрей Муров

Награждению предшествовал совместный отдых Евгения Мурова и управделами президента Владимира Кожина на элитном курорте в Куршевеле. Затраты высших государственных чиновников, присутствовавших на этом мероприятии, были опубликованы и повлекли за собой скандал, после которого тогдашний президент Дмитрий Медведев издал специальные инструкции, запрещающие чиновникам несогласованные заграничные поездки. Но, несмотря на это, решение о награждении Андрея Евгеньевича орденом, наверное, было принято где-то в элитном горном шале в Альпах. Это не единственный, но вполне наглядный пример того, как Муровы умеют «решать дела». Интересно, на каком курорте могло быть получено разрешение на снос Троицкого рынка?

Интересам «Бонка Групп», кажется, не могут противостоять даже петербургские власти. Сносу памятника архитектуры также пытался помешать горсовет. Бывшие силовики, выступая в качестве застройщиков элитной недвижимости, зачастую игнорируют всевозможные органы власти.

Один раз Беглову удалось «приструнить» Никиту Мурова, но в случае с Троицким рынком «Бронка Групп», как утверждают авторы портала «Рускриминал», якобы обошлась и без разрешения на строительство.

И вот, что интересно. В 2019 году нынешний градоначальник Александр Беглов собирал деньги на свою предвыборную кампанию. Тогда в нее вложились ряд влиятельных чиновников и бизнесменов, среди которых были и владельцы ООО «Бронка Групп», пишет PASMI.

Однако, по всей видимости, бизнесмены решили, что такой жест даст им карт-бланш при деятельности в Петербурге. Однако, похоже, их манеры вести бизнес терпеть не стали. Так, например, в конце 2019 года, губернатор Александр Беглов отказал внуку экс главы ФСО Никите Мурову, когда тот пытался монополизировать оформление мигрантов. Для этого Муров-младший даже обратился с открытым письмом к Президенту, в котором заявил, что МВД не справляется с потоком мигрантов в Санкт-Петербурге, что влечет к росту социальной напряженности и этнической преступности. При этом он предлагал передать всю линию оформления мигрантов руки «Бронка Групп» сообщает 47news.

Тот факт, что Беглов, отказывая внуку бывшего начальника ФСО, может быть неким «звоночком» для Муровых. Быть может, губернатор хотел намекнуть, чтобы те были поскромнее? Однако вместо этого они принялись со скандалом застраивать исторический центр города.

Застройка в «Зеленых Зонах»

И ведь это – не первый конфликт компании в Петербурге. В 2019 году «Бронка Групп» не поделила территорию со спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым. Взятый в работу по его инициативе городской «Закон о зеленых насаждениях общего пользования» (ЗНОП) предполагал, что территория, на которой планировалась очередная крупная застройка, подлежит озеленению. Речь идет об участке Большой Разночинной улицы в Петроградском районе.

Тогда спикер лично прибыл на место, где планировалось возведение объекта, и пообщался с жильцами близлежащих домов. Формально именно жалобы соседей стали поводом для законодательной инициативы Макарова. В разговоре с жильцами он указал на то, что экспертиза, полученная застройщиком, была проведена частной фирмой, вероятно подконтрольной Мурову. В итоге стройка была приостановлена на неопределенный срок. Однако «Бронку» это не остановило и она начала подготавливать площадку для стройки, писал «Знак».

Такой он – фирменный стиль Муровых?

Из рук в руки

Ключевым моментом в истории компании «Бронка Групп» была смена владельцев в 2016-2018 годах. Поговаривали, изначально Муров и Негодов выступали в качестве покровителей бизнесмена Дмитрия Михальченко. Основным активом компании является порт Бронка, строительством и инвестициями в который почти полностью занимался Михальченко. Чтобы освободить место под столь масштабный и дорогостоящий проект, городские власти приняли решение о полном расселении района Ольгин Канал, состоявшего из нескольких десятков частных домов. Также для нового порта была построена транспортная развязка, соединяющая его с кольцевой автодорогой. В 2017 году порт был признан стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга.

Управление крупным холдингом, возникшим вокруг порта Бронка, на глазах перешло в руки Евгения Мурова и Николая Негодова, пока его прежний владелец находился в Лефортовской тюрьме по делу о контрабанде алкоголя. Об этом писала «Фонтанка».

Во избежание конфискации имущества Михальченко его бывшие приятели из ФСБ и ФСО переписали существенную долю предпринимателя на сторонние юридические лица, к которым он, наверняка, не имел никакого отношения. Об этом говорит денежная компенсация, выданная Муровым и Негодовым жене Михальченко после его ареста. В результате уголовного дела предприниматель получил 4 года и 7 месяцев колонии общего режима, а порт Бронка новых владельцев в лице супруги Людмилы Муровой, супруги тогдашнего главы ФСО и генерал-лейтенанта ФСБ Николая Негодова.

Конфликты интересов высших чиновников, равно как и их негласные соглашения, каждый раз оказываются решающим фактором в насущных вопросах города. В итоге требования горожан, памятники архитектуры и экологические проблемы Санкт-Петербурга каждый раз оказываются разменной монетой в противостоянии или сотрудничестве представителей власти.

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