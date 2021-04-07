Нардеп Гетманцев записал на мать почти все имущество семьи

Народный депутат Даниил Гетманцев почти все имущество семьи записал на свою мать.

Об этом свидетельствует его декларация за 2020 год, которую изучила редакция 368.media.

Согласно декларации нардеп владеет лишь двумя земельными участками в поселке Красиловка и поселке Козлив, Киевской области. Также ему принадлежит часть квартиры в Киеве площадью 59 кв.м.

В свою очередь его мать Алена Гетманцева задекларировала квартиру в Ирпене площадью 32,9 кв.м, две квартиры в поселке Чайки площадью 76,3 и 60 кв.м и земельный участок в поселке Тарасенки площадью 3,2 тысячи кв.м. Также она задекларировала земельный участок в Копылове площадью 4,4 тыс. кв.м, земельный участок в Козлове площадью 2,5 тыс. кв. м, квартиру в Чайках площадью 115,7 кв.м, квартиру в Чайках площадью 50,8 кв.м, нежилое помещение площадью 31,9 кв.м в Полтаве, нежилое помещение в Чернигове площадью 50,9 кв.м, ряд нежилых помещений в Ивано-Франковске общей площадью 148 кв.м, а также земельный участок в Козлове площадью 2,5 тыс. кв.м, квартиру площадью 79,7 в Киеве и земельный участок площадью 9,2 тыс. кв.м в Большой Мотиловке.

Даниил Гетманцев пользуется автомобилем своей матери Toyota Avalon (2008). Кроме того, его мать владеет автомобилями Toyota Land Cruiser Prado (2008) и Toyota Land Cruiser (2018).

Алене Гетманцев принадлежат корпоративные права на компанию «Туристическая профессиональная группа», ООО «Нью проперти», ООО «МЖК Будсервис», ООО «Травел профешнл груп» и ООО «Травел Профессионал гроуп турке туризм».

Данило Гетманцев в 2020 году заработал 143 тысячи гривен в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, 33 тыс. гривен в НИИ интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины, и 497 тыс. гривен в Аппарате Верховной рады Украины. В свою очередь его мать только дивидендов получила 1,91 млн гривен от компании ООО «Нью проперти».

Согласно декларации Даниил Гетманцев владеет 463 тыс. гривен, 40 тыс. евро и 35 тыс. долларов сбережений. В свою очередь его супруга задекларировала 10 тысяч долларов сбережений, а мать 1,49 млн гривен, 405 тыс. долларов и 142 тыс. евро.