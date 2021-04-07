NIO призупиняє випуск електромобілів

Китайська компанія NIO, що займається автомобілебудуванням, призупиняє випуск електромобілів. Про це повідомили в прес-службі виробника.

До такого рішення автопром вдається через брак напівпровідників. Варто відзначити, що це досить поширена проблема у світовому автомобілебудуванні. Мікросхем на сьогодні потребують багато виробників машин. Виною цьому є високий попит на технології, зокрема, ПК і гаджети, для роботи яких також використовуються напівпровідники.

Завод NIO призупинить свою діяльність на п’ять днів, починаючи з 29 березня. Це спровокує спад машин на тисячу одиниць. Так, прогнозоване квартальне число автомобілів з 20,5 тисячі зменшиться до 19,5 тисячі.

Найбільшим чином знизиться виробництво електрокарів, для створення яких потрібно вдвічі більше чіпів.

Нагадаємо, індійська компанія Tata Motors представила прототип майбутнього серійного електричного кросовера. Новинку назвали Sierra.