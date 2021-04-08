Дієтолог розповів про продукти, які зміцнюють кістки

Людині важливо чітко відстежувати вміст в організмі кальцію і вітаміну D. Це необхідно, щоб з віком не виникло проблем з міцністю кісток.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Коментар: “Чим більше кальцію в кістках, тим краще, оскільки з віком він вимивається з організму. Від його нестачі починається остеопороз, який небезпечний різними ускладненнями. Найбільш небезпечне з них – мало травматичні переломи, наприклад, коли людина спускається по сходах, падає, і у неї перелом шийки стегна“, – розповів дієтолог, доктор медичних наук Михайло Гінзбург.

Він зазначив, що у великій кількості кальцій міститься в молочних продуктах і кисломолочних напоях. Одна порція продукту заповнює добову потребу, повідомляє Профиль. Також можна їсти рибні консерви та овочі, зокрема, капусту.

Гінзбург уточнив, що засвоєнню кальцію в кістках і фіксації його в організмі допомагає вітамін D. Він присутній у великій кількості в жирній морській рибі, менше – в яйцях і молоці. Природним джерелом отримання вітаміну D є сонце. Крім засвоєння кальцію, за словами фахівця, вітамін D допомагає роботі головного мозку і покращує настрій.

: сайт Ukr Health