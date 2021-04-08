Alyona Alyona розповіла, скільки українські зірки платять їй за пісні

Українська реперка Alyona Alyona розповіла, яку суму їй платять за пісні українські зірки. В “Неймовірній правді про зірок” дівчина заявила, що багато відомих артистів звертались до неї з проханням написати трек. Серед них були Тіна Кароль, Монатик та багато інших.

Проте, Alyona Alyona не за безкоштовно працює над піснями. Дівчина зізналась, що за один трек отримує понад декілька тисяч доларів. Проте, незважаючи на великі гонорари, артистка продовжує орендувати квартиру.

За словами зірки, так набагато дешевше. Alyona Alyona впевнена, що публіку потрібно завойовувати творчістю, а не пафосом. На орендованій квартирі дівчина живе разом з подружкою. Проте, в майбутньому реперка планує придбати власне житло.

Alyona Alyona зізналась, що не любить будувати грандіозні плани. Вона живе сьогоднішнім днем й не задумується над тим, що буде завтра. Зірка українського шоу-бізнесу прославилась своїми треками й простотою.