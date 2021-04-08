У Києві викрали людину

Столичні правоохоронці повідомили подробиці викрадення чоловіка в Шевченківському районі Києва. Як розповіли в поліції Києва, двоє громадян незаконно позбавили свободи людини і вимагали у нього гроші.

Раніше повідомлялося, що в Шевченківське управління поліції звернувся 21-річний киянин із заявою про те, що двоє чоловіків його побили і утримували в квартирі на вулиці Назаровська. На місце події прибули екіпаж патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група.

Була відновлена ​​картина злочину.

Відповідно до свідчень підозрюваних і потерпілого, останній пошкодив мопед, за що з нього вимагали 15 000 гривень. Власник мопеда і його подільник побили потерпілого, завели в квартиру, зв’язали руки і ноги пластиковими стяжками і вимагали гроші. Затримані раніше не судимі уродженець Севастополя 1998 року народження і киянин 2001 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення.