Розроблено в 9 разів більш ефективні акумулятори

Ісландський стартап Nanom повідомив, що їм вдалося підвищити ефективність традиційних акумуляторів у 9 разів. При цьому батареї ще й важити будуть нібито в п’ять разів менше.

Частка “нано” вже трохи заїжджена, але тут без жартів – інженери пропонують взяти наночастинки електродів та збільшити площу для переміщення іонів літія. Таким чином можна в декілька разів збільшити щільність енергії батареї. А розміри залишаться стандартними. Чи навіть зменшаться.

В компанії пояснюють свою ідею таким чином. Коли ви берете візитну картку, в неї є дві стандартні сторони. Але якщо порізати її на мільярд частин, то загальна площа таких часток складе декілька футбольних газонів, тому що використовується вся площа часток.

Також важливо, що використовувати таке рішення можна вже зараз. Для цього наночастинки просто змішують з електролітом. А ще рішення від Nanom по суті перетворює на батарею будь-який матеріал. Також вони нешкідливі та не вибухають при ударі.