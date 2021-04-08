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Из Украины выдворили криминального «авторитета» по прозвищу «Салим»

08.04.2021

Из Украины выдворили криминального «авторитета» по кличке «Салим», которому был запрещен въезд на территорию нашей страны.

Как сообщают в МВД, 42-летнего гражданина Российской Федерации обнаружили сотрудники управления Миграционной службы в Киеве и Киевской области вместе с полицейскими из Департамента стратегических расследований.

В предыдущий раз «авторитет» был выдворен из Украины в 2016 году с запретом приезжать в нашу страну в течение трех лет. В 2019 году этот запрет продлили еще на три года.

«Несмотря на запрет въезда, мужчина незаконно попал в Украину вне пунктов пропуска для установления криминальных и коррупционных связей, распространения на территории Украины деятельности подконтрольных ему преступных групп и перераспределения таким образом сфер влияния в преступной среде», — отметили в МВД.

На задержанного составили протокол и принудительно выдворили с территории Украины с очередным запретом на въезд.

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