В Казахстане университет заплатил мошеннику 170 тысяч долларов в попытке сохранить лицензию

Представители одного из казахстанских университетов заплатили 72,8 миллиона тенге (около 170 тысяч долларов) взятки мошеннику, который обещал сохранить вузу лицензию на образовательную деятельность.

Об этом сообщает Liter.kz. Он представлялся сотрудником Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

В Агентстве по противодействию коррупции Казахстана сообщили, что мошенник в большинстве случаев обещал решить различные проблемы за взятки от 15 до 30 тысяч долларов. Название университета не уточняется.

Всего в деле шесть эпизодов. В частности, подозреваемый получил 25 тысяч долларов за обещание устроить на должность в акимат Нур-Султана.