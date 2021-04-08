Венедиктова подписала подозрение брату Вовка, пойманному на взятке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, которых накануне задержали при попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Среди них и Юрий Зонтов – брат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом глава ОГП сообщила на своей странице в Facebook. Инцидент она назвала «новым резонансным событием».

«Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако, по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь – прямая дорога на скамью подсудимых», – отметила прокурор.

Как известно, 5 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины «на горячем» двух адвокатов при получении взятки с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК.

«За эти деньги «адвокаты» обещали ликвидатору общества помочь вынести «удобное» судебное решение, но получилось «как-то неудобно», – подчеркнула Венедиктова.

Она напомнила, что у одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств. В частности:

«Комментариев нету. Они не нужны. Всем добра», – подытожила прокурор.