Шість ознак серцевого нападу у жінок

Часто симптоми серцевого нападу у жінок маскуються під інші недуги, тому вони не завжди своєчасно звертаються за допомогою

Відчуття здавлювання в грудях



Найбільш поширений симптом серцевого нападу. Але у жінки біль може локалізуватися не в лівій стороні грудей, а в будь-якій точці грудної клітини. Відчуття – ніби тебе розпирає зсередини в районі грудної клітки.

Рука, спина, шия або щелепи



У цих частинах тіла біль відчувається по наростаючій або може обрушитися раптово, паралізуючи рух. Через час він почне слабшати і знову повернеться ще більш інтенсивної сутичкою. Такий симптом серцевого нападу набагато частіше зустрічається у жінок. Якщо ви відчули несподіваний біль, незалежно від її локалізації, обов’язково зверніться до лікаря.

Болить шлунок



Може здатися дивним, але біль в шлунку може сигналізувати про серцевий напад. Це один із симптомів, який відносять до проблеми шлунково-кишкового тракту, але це не так. Додайте до цього почуття як ніби хтось великий і важкий сів на ваш живіт – в цьому випадку краще поспішити до лікаря.

Задишка і нудота



Вас наздоганяє раптова задишка, тисне на груди, важко дихати без особливих на те причин? Запишіться на прийом до кардіолога.

Підвищене потовиділення



Холодний рясний піт попереджає про те, що з організмом щось відбувається, особливо якщо ніяких фізичних навантажень не було. А у вас таке відчуття, що ви перенесли важкий стрес. У будь-якому випадку різке підвищення пітливості – привід звернутися до лікаря.

Не хочеться вставати



Кардіологи вказують ще на один неочевидний симптом – підвищена втома, без особливих на те причин. Причому навіть тоді, коли пацієнтки зберігали нерухомість і довго не рухалися.