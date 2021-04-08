Полицейский спрут: от краж вещдоков до убийств

Бывшего главу МВД Ставрополья Александра Олдака назначили помощником губернатора региона.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал указ о назначении Александра Олдака своим помощником в референтуре. Соответствующую должность Олдак, согласно распоряжению, будет занимать с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года. Помимо всего, генералу Олдаку теперь положено выплачивать 30% надбавки к окладу за выслугу лет. Такое решение Владимиров, вероятно, принял, чтобы помочь Олдаку не потерять стаж на госслужбе и затем помочь избраться на выборах в ГосДуму от Ставрополья. Не зря же генерал, вместе со своим подчиненным, начальник УЭБиПК региона Дубривным столько лет прикрывал Владимирова во множестве уголовных дел и закрывал глаза на происходящее во власти.

Генерал Александр Олдак

По данным Rucriminal.info кресло начальника УВД Олдак оставил после масштабной проверки правоохранительных органов в регионе, которая началась с приходом в августе 2020 года нового Главы УФСБ по Ставропольскому краю Олега Усова. Что было очень кстати, ввиду того, что к этому времени край погряз не только в коррупционных скандалах среди чиновников, но и среди сотрудников управления МВД.

Итак, что же послужило причиной такой скорой отставки Александра Олдака:



1. В октябре 2020 года МВД РФ привлекло начальника Главного управления МВД по Ставропольскому краю генерал-лейтенанта Александра Олдака к дисциплинарной ответственности – ему объявили выговор. Причиной стало раскрытие организованного преступного сообщества, которое много лет действовало в стенах ведомственного вуза – Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД. В августе в университете задержали 11 человек, в их числе преподавателей и курсантов, которых подозревают в систематическом сборе взяток с учащихся. Сейчас часть фигурантов находится под стражей, часть – под домашним арестом.

Естественно, что коррупционная схема в полицейском вузе не могла быть реализована без ведома краевого главка МВД. Поэтому выговор в этом случае – был логичным последствием для Олдака, после многочисленных задержаний сотрудников МВД.



2. В декабре 2020 года начальство районного ОМВД на Ставрополье, под руководством краевого главка, возглавляемого Олдаком, решило нажиться на вещдоках. В местных СМИ опубликовали любопытный материал об иске местного предпринимателя Магомеда Магомедова против ГУ МВД по Ставропольскому краю. Бизнесмен хочет взыскать с МВД ни много ни мало 50 млн рублей за утерянные вещдоки – несколько грузовиков минеральных удобрений. Оказывается, в 2015 году на Магомедова завели уголовное дело о мошенничестве. Предпринимателя отправили в СИЗО, а из его фирмы в качестве вещественного доказательства изъяли большую партию удобрений на 50 млн рублей. Когда в 2017 году Магомедова оправдали и он вышел на свободу, выяснилось, что удобрения со склада ответственного хранения исчезли. Пока хозяин товара был в СИЗО, удобрения продали, а деньги поделили. К краже вещдока причастен и начальник ОМВД по Предгорному району Сергей Поминов, назначенный на должность непосредственно Александром Олдаком. Теперь бизнесмен Магомедов имеет все шансы отсудить у МВД 50 млн рублей. Когда это произойдет, то уже бывший начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Олдак может пострадать из-за жадности и неразборчивости своих подчиненных, которых он прикрывал все это время.

Но и это ещё не все. По словам источника Rucriminal.info, у Олдака нашли ранчо, как раз недалеко от Предгорного района. Там генерал предпочитал отдыхать от тяжелых трудовых будней.

И это вдобавок ко всем коррупционным скандалам, которые сотрясали региональный главк в последние месяцы.



3. Проверка коснулась и следственного управления ведомства, который также возглавлял Александр Олдак. У проверяющих первым делом возникли вопросы к ГСУ МВД. Под удар попали руководитель управления Виталий Ченцов, его заместитель Павел Асрян, экс-начальник следственного отдела номер один Ставрополя, а ныне руководитель следственного отдела МВД России в Изобильненском городском округе Андрей Подылин и замначальника городского следствия Олеся Безуглова. Проверка установила несоответствие имущества и автомобилей Подылина, Асряна и Безугловой их зарплате. Последние модели Iphone, Maserati, внедорожники с одинаковыми номерами, пентхаусы площадью более 200 кв.м. в элитном доме на Морозова/Ломоносова — это только часть того, что обнаружили у сотрудников, зарабатывающих не более 100 тыс руб в месяц официально.

Павел Асрян давно является куратором городского следствия, где работает Олеся Безуглова, ранее возглавлявшая Кочубеевский следственный отдел. Безуглова получила должность в Ставрополе именно благодаря Асряну, финансовые интересы которого она учитывала при работе в Кочубеевке. При этом сама Безуглова не стесняется своих богатств, демонстрируя в соцсетях золотые цепи, поездки на курорты и дорогие (судя по кожаным салонам и дверным ручкам) иномарки. Асрян действует более осмотрительно. Богатства в социальных сетях он не показывает, зато все знают, что Асрян владелец двух дорогих внедорожников с одинаковыми блатными номерами и пентхауса в элитном доме, стоимость трёхкомнатной квартиры без ремонта в котором варьируется только в пределах 10 млн рублей. Следственное управление полиции края давно получило славу «стола заказов», а потом его сотрудники прячут нажитые иномарки за зданием по улице Лермонтова. Сейчас «наказание» в виде потери кормушки настигло только Андрея Подылина. Перешедший в Ставрополь из Михайловска начальник фактически получил понижение, оказавшись на должности в Изобильненском округе вместо увольнения. Будучи начальником следствия в Ставрополе все денежные дела Подылин отдавал своей правой руке старшему следователю майору юстиции Мурату Магомедову, который продавал их. Это обстоятельство вызывало крайнее недовольство других подчинённых Подылина, которые переводились или увольнялись. Происходящее в следственном управлении Главка может стать причиной увольнения первого заместителя Олдака — генерал-майора Ченцова, собравшего в своём ведомстве крышевателей и взяточников.



4. Вишенкой на торте всей этой вакханалии, в декабре 2020 года, стало задержание старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитана полиции Андрей Бондаренко по подозрению в УБИЙСТВЕ! Задержанный дал признательные показания. Житель Ставрополя Александр Арбузов был убит, предположительно, еще 10 декабря. Спустя три дня с заявлением об исчезновении сына в полицию обратилась мать господина Арбузова. 17 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий его тело было найдено на территории Шпаковского района в лесном массиве в 800 метрах от железной дороги. По всем признакам смерть наступила «насильственным образом». У трупа было огнестрельное ранение в голову и отсутствовала одна из рук. Как установили эксперты, Александр Арбузов был убит выстрелом в затылок, предположительно, из пистолета марки ТТ, который на учете не числился. 20 декабря 2020 года Андрея Бондаренко заключили под стражу, а уже 24 декабря этого же года утром на селекторном совещании Александр Олдак объявил о своей отставке.

Зам. начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Федор Дубривный

Удивительным при этом остается только один факт: несмотря на то, что задержан был сотрудник УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, его начальник — Дубривный Ф.А. никакой дисциплинарной ответственности не понес. Весь удар взял на себя генерал Олдак, который и так понимал, что дни его, в должности начальника Главка, сочтены. А своего младшего, но очень перспективного соратника, Дубривного, надо прикрыть, потому что «кормушка» должна исправно кормить его и на пенсии. В итоге несмотря на все вышеуказанные события, у сотрудников правоохранительных органов и волки сыты и овцы целы (Олдак — теперь помощник губернатора, а Дубривный — продолжает занимать должность начальника УЭБиПК ГУ МВД региона, не забывая «подкармливать» амбиции своего экс-руководителя).

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